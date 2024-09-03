Kerem Aktürkoğlu Bilmecesi Çözüldü: Kerem Artık Sihirlerini Benfica'da Yapacak

Galatasaray'dan her an gideceği konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Rusya'dan gelen teklifi reddedince Ocak ayına kadar sarı kırmızılı formayı giyeceği düşünüldü ancak sürpriz bir transfer hareketliliği yaşandı. Milli oyuncu dün gece Portekiz'e gelerek Benfica forması giydi.