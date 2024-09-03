Kerem Aktürkoğlu Bilmecesi Çözüldü: Kerem Artık Sihirlerini Benfica'da Yapacak
Kerem Aktürkoğlu Bilmecesi Çözüldü: Kerem Artık Sihirlerini Benfica'da Yapacak
Galatasaray'dan her an gideceği konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Rusya'dan gelen teklifi reddedince Ocak ayına kadar sarı kırmızılı formayı giyeceği düşünüldü ancak sürpriz bir transfer hareketliliği yaşandı. Milli oyuncu dün gece Portekiz'e gelerek Benfica forması giydi.
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Galatasaray'ın "zorla" küstürülen yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci nihayet noktalandı. Spartak Moskova'yı reddeden Kerem sürpriz bir transfere imza attı.
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Galatasaray, Osimhen transferi ile heyecanlanırken Kerem, adeta sessiz sedasız şekilde Portekiz'in yolunu tutarak Benfica'ya imza attı.
Benfica, 12 Milyon Euro'ya tamamlandığını açıkladığı transferde, Kerem'le de beş yıllık kontrata imza attıklarını duyurdular.
Milli futbolcunun sonraki satışından da Galatasaray, %10 gelir elde edecek. Transferi Galatasaray da sabah saatlerinde KAP'a bildirdi.
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