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Kerem Aktürkoğlu Bilmecesi Çözüldü: Kerem Artık Sihirlerini Benfica'da Yapacak

Kerem Aktürkoğlu Bilmecesi Çözüldü: Kerem Artık Sihirlerini Benfica'da Yapacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
03.09.2024 - 09:43

Galatasaray'dan her an gideceği konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Rusya'dan gelen teklifi reddedince Ocak ayına kadar sarı kırmızılı formayı giyeceği düşünüldü ancak sürpriz bir transfer hareketliliği yaşandı. Milli oyuncu dün gece Portekiz'e gelerek Benfica forması giydi.

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Galatasaray'ın "zorla" küstürülen yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci nihayet noktalandı. Spartak Moskova'yı reddeden Kerem sürpriz bir transfere imza attı.

Galatasaray'ın "zorla" küstürülen yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci nihayet noktalandı. Spartak Moskova'yı reddeden Kerem sürpriz bir transfere imza attı.

Galatasaray, Osimhen transferi ile heyecanlanırken Kerem, adeta sessiz sedasız şekilde Portekiz'in yolunu tutarak Benfica'ya imza attı.

Galatasaray, Osimhen transferi ile heyecanlanırken Kerem, adeta sessiz sedasız şekilde Portekiz'in yolunu tutarak Benfica'ya imza attı.

Benfica, 12 Milyon Euro'ya tamamlandığını açıkladığı transferde, Kerem'le de beş yıllık kontrata imza attıklarını duyurdular.

Benfica, 12 Milyon Euro'ya tamamlandığını açıkladığı transferde, Kerem'le de beş yıllık kontrata imza attıklarını duyurdular.

Milli futbolcunun sonraki satışından da Galatasaray, %10 gelir elde edecek. Transferi Galatasaray da sabah saatlerinde KAP'a bildirdi.

Milli futbolcunun sonraki satışından da Galatasaray, %10 gelir elde edecek. Transferi Galatasaray da sabah saatlerinde KAP'a bildirdi.

Galatasaray, eski kaptanına bir de veda videosu yayınladı:

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