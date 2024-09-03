Victor Osimhen Geldi, Mourinho'nun Osimhen Övgüleri Yeniden Gündem Oldu

Victor Osimhen'in bir anda fırsat transferi olarak Galatasaray'ın önüne gelmesi Fenerbahçeli taraftarları da isyan ettirdi. Hem Napoli ile kurulan transfer ilişkileri hem de Mourinho'nun daha önce Osimhen ile ilgili övgü dolu sözleri Fenerbahçe taraftarına bu transferin önemi ile ilgili saç baş yoldurttu.