Victor Osimhen Geldi, Mourinho'nun Osimhen Övgüleri Yeniden Gündem Oldu
Victor Osimhen Geldi, Mourinho'nun Osimhen Övgüleri Yeniden Gündem Oldu
Victor Osimhen'in bir anda fırsat transferi olarak Galatasaray'ın önüne gelmesi Fenerbahçeli taraftarları da isyan ettirdi. Hem Napoli ile kurulan transfer ilişkileri hem de Mourinho'nun daha önce Osimhen ile ilgili övgü dolu sözleri Fenerbahçe taraftarına bu transferin önemi ile ilgili saç baş yoldurttu.
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Jose Mourinho'nun Drogba ile bir maç önü ayak üstü yaptığı sohbeti hatırlayacaksınız. Marsilya forması giydiği dönemler Porto teknik direktörü olan Mou, Drogba'ya "Bir gün çok zengin bir kulübe gideceğim ve seni alacağım" diyor.
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Mourinho, Chelsea'ye transfer oluyor ve Abramovic bir sürü dünya yıldızı sayarken o sadece tek bir isim söylüyor ve Drogba'yı Chelsea'ye aldırıyor.
Jose Mourinho'nun benzer sözleri Victor Osimhen için söylediği de ortaya çıktı. Mourinho'nun her fırsatta övmekten geri durmadığı Osimhen, Portekizli teknik direktöre bir kez daha rakip olacak.
2023 yılının Ocak ayında basına konuşan Mourinho, Osimhen için "Çok parası olan bir kulüpte olsam düşünmeden Osimhen'i alırdım" diyerek genç isme büyük bir övgüde bulunuyor.
Drobga'ya benzettiği yıldız oyuncuya övgüler dizmekten geri durmayan Mourinho, "Osimhen'in seviyesi ile Drogba'nın seviyesi aynı, bu çok açık" demeyi ihmal etmiyor.
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Görülen o ki Osimhen de tecrüeli teknik direktöre karşı boş değil. Osimhen de bu iltifatlara; "Mourinho yanıma geldi, ve 'Böyle devam et, doğru yoldasın' dedi. Böyle bir adamdan, dünyanın en iyisinden bunu duymak, beni gerçekten gaza getirdi. Maçın ortasında Mourinho'dan böyle bir iltifat duymak benim için inanılmaz bir duygu. Bu benim için çok büyük bir şey" dedi.
Drogba detayına Osimhen de değinirken, "Eğer Mourinho'nun yönetiminde oynama fırsatınız varsa, bence bu her genç forvet için büyük bir onurdur, çünkü o dünya çapında pek çok forveti yetiştirdi. Didier Drogba, Jose Mourinho yönetiminde oynadı ve onu nasıl bir canavara dönüştürdüğünü biliyoruz" demişti.
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