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Tümer Metin, Semih Güler'in Farkındalık İçin Giydiği Kramponu Eleştirmişti, "Üzgünüm" Dedi

Tümer Metin, Semih Güler'in Farkındalık İçin Giydiği Kramponu Eleştirmişti, "Üzgünüm" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
02.09.2024 - 12:48 Son Güncelleme: 02.09.2024 - 13:40

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray karşısında Semih Güler'in giydiği kramponların renkli olmasını eleştirmiş; gerçek daha sonra ortaya çıkmıştı. Güler, down sendromlu kızı ve bu durumdaki çocukların durumuna farkındalık için bu tarz giyindiğini söyledikten sonra Tümer Metin tepki almuştu.

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Galatasaray'ın deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendiği maçta Tümer Metin savunma oyuncusu Semih Güler için futbolla ilgisi olmayan bir yoruma imza atmıştı:

Galatasaray'ın deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendiği maçta Tümer Metin savunma oyuncusu Semih Güler için futbolla ilgisi olmayan bir yoruma imza atmıştı:

'Bir görüntüye takıldım. Adana Demirspor'da Semih Güler. Ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Oyuncuların kendilerine fazla şekil, değişik imaj çabaları ayyuka çıkmaya başladı artık. Görüntü çok rahatsız etti beni. Bir ayakkabı kırmızı, bir ayakkabı mavi. Niye ağabey? Biri bana açıklasın'

Semih Güler de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu ilginç yorum için cevap vermişti:

Semih Güler de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu ilginç yorum için cevap vermişti:

'Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım.'

Tümer Metin yeni bir açıklama ile özür dilenecek bir şey olmadığını ancak üzgün olduğunu söyledi, yine Semih'e de "maçtan önce açıklasaydı iyi olurdu" deyip "o yorumu yapmasam konu konşulmayacaktı" dedi:

Tümer Metin yeni bir açıklama ile özür dilenecek bir şey olmadığını ancak üzgün olduğunu söyledi, yine Semih'e de "maçtan önce açıklasaydı iyi olurdu" deyip "o yorumu yapmasam konu konşulmayacaktı" dedi:

'Ben de en az kaptan kadar üzüldüm. Eğri oturup doğru konuşmak boynumuzun borcu gönül isterdi ki böyle talihsiz bir olayın içinde yer almayalım en azından Semih bu açıklamayı maçtan önce kamuoyuyla paylaşmış olsaydı en azından amacına daha uygun hizmet etmiş olurdu. Bugün özellikle o özel durum ve down sendromlular için yapmış olduğunu bildirmesi beni çok üzdü. Haberimiz yoktu, belki ben o yorumu yapmasam konu konuşulmayacaktı ama en azından gün içinde dönen şeyden dolayı üzgün olduğumu belirtmek isterim.'

Tümer Metin'in konuyla ilgili açıklaması:

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