Tümer Metin, Semih Güler'in Farkındalık İçin Giydiği Kramponu Eleştirmişti, "Üzgünüm" Dedi

'Ben de en az kaptan kadar üzüldüm. Eğri oturup doğru konuşmak boynumuzun borcu gönül isterdi ki böyle talihsiz bir olayın içinde yer almayalım en azından Semih bu açıklamayı maçtan önce kamuoyuyla paylaşmış olsaydı en azından amacına daha uygun hizmet etmiş olurdu. Bugün özellikle o özel durum ve down sendromlular için yapmış olduğunu bildirmesi beni çok üzdü. Haberimiz yoktu, belki ben o yorumu yapmasam konu konuşulmayacaktı ama en azından gün içinde dönen şeyden dolayı üzgün olduğumu belirtmek isterim.'