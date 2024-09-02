Tümer Metin, Semih Güler'in Farkındalık İçin Giydiği Kramponu Eleştirmişti, "Üzgünüm" Dedi
Tümer Metin, Semih Güler'in Farkındalık İçin Giydiği Kramponu Eleştirmişti, "Üzgünüm" Dedi
Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray karşısında Semih Güler'in giydiği kramponların renkli olmasını eleştirmiş; gerçek daha sonra ortaya çıkmıştı. Güler, down sendromlu kızı ve bu durumdaki çocukların durumuna farkındalık için bu tarz giyindiğini söyledikten sonra Tümer Metin tepki almuştu.
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Galatasaray'ın deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendiği maçta Tümer Metin savunma oyuncusu Semih Güler için futbolla ilgisi olmayan bir yoruma imza atmıştı:
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Semih Güler de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu ilginç yorum için cevap vermişti:
Tümer Metin yeni bir açıklama ile özür dilenecek bir şey olmadığını ancak üzgün olduğunu söyledi, yine Semih'e de "maçtan önce açıklasaydı iyi olurdu" deyip "o yorumu yapmasam konu konşulmayacaktı" dedi:
Tümer Metin'in konuyla ilgili açıklaması:
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