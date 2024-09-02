Ancelotti Sonunda Arda Güler'i Çıldırttı: Düdük Çalar Çalmaz Soyunma Odasına Gitti

Arda Güler'in Türkiye için anlamını Euro 2024'te onu bir maçta oynatmayan Montella'ya olan tepkilerden dolayı hepimiz gördük. Onun Real Madrid'de alacağı bir dakika için bile milyonlar ekran başında tüm Real Madrid maçını izlemeyi göze alıyor. Ancak Ancelotti'nin tavırları artık başka bir boyuta ulaştı.