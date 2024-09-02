Ancelotti Sonunda Arda Güler'i Çıldırttı: Düdük Çalar Çalmaz Soyunma Odasına Gitti
Ancelotti Sonunda Arda Güler'i Çıldırttı: Düdük Çalar Çalmaz Soyunma Odasına Gitti
Arda Güler'in Türkiye için anlamını Euro 2024'te onu bir maçta oynatmayan Montella'ya olan tepkilerden dolayı hepimiz gördük. Onun Real Madrid'de alacağı bir dakika için bile milyonlar ekran başında tüm Real Madrid maçını izlemeyi göze alıyor. Ancak Ancelotti'nin tavırları artık başka bir boyuta ulaştı.
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Arda Güler, Real Madrid'in Real Betis'i 2-0 yendiği maça kulübede başlayan isimlerdendi. Maçın gidişatında Ancelotti beş değişiklik hakkından dördünü kullanırken maç boyu ısınan Arda Güler'e dakika vermedi.
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Arda Güler'le ilgili soruları sürekli "daha fazla dakika alacak" şeklinde cevaplayan Ancelotti, bu yaptığıyla hem Arda'yı hem de ekranları başında izleyenleri çıldırttı.
Arda maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tutarken kimse ile iletişime geçmediği görüldü. Sosyal medyada hem Türk hem de yabancı kullanıcılar tarafından Ancelotti'nin kararı sorgulandı.
"Resimde gülümseyen kişi, Arda'nın gülmemesinin sebebidir"
"Ancelotti'nin Arda'ya olan yaklaşımı saygısızca. Bu geçen yıl da öyleydi. Utanç verici"
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"Arda bu muameleyi hak edecek ne yaptı? Kazanılan bir maçta bile nasıl tek dakika alamıyor?"
"Las Palmas maçını kurtaran adam"
"Barcelona'yı seçseydi..."
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