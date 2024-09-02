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Ahmet Çakar, Pozisyon Canlandırması Esnasında Ertem Şener'e Tokat Attı

Ahmet Çakar, Pozisyon Canlandırması Esnasında Ertem Şener'e Tokat Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 09:56

Dün oynanan maçta yaşanan bir pozisyona 'tartışmalı pozisyon' olarak hakem programlarını uzun süre meşgul etse de en farklı yaklaşım yine Beyaz Futbol ekibinden geldi.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Sivasspor'u ağırladığı maçta Cıro Immobile ve Rej Manaj arasında yaşanan pozisyon çokça tartışıldı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Sivasspor'u ağırladığı maçta Cıro Immobile ve Rej Manaj arasında yaşanan pozisyon çokça tartışıldı.

Hakem yorumcularının sarı ve kırmızı kart arasında yorumlarıyla gidip gelirken bu yorumları "canlandırma" yoluyla anlatan Ahmet Çakar geceye damga vurdu.

Hakem yorumcularının sarı ve kırmızı kart arasında yorumlarıyla gidip gelirken bu yorumları "canlandırma" yoluyla anlatan Ahmet Çakar geceye damga vurdu.

Futbol programı yaparken üslupları ve yorumlarıyla sıkça tartışılan, zaman zaman eleştirilen bir ekip olan Beyaz Futbol ekibi bu kez izleyenleri güldürdü.

Futbol programı yaparken üslupları ve yorumlarıyla sıkça tartışılan, zaman zaman eleştirilen bir ekip olan Beyaz Futbol ekibi bu kez izleyenleri güldürdü.

Ahmet Çakar, Ertem Şener ile Immobile - Manaj pozisyonunu canlandırırken ayarı biraz kaçırdı ve Ertem Şener'e tokat attı. O anlar izleyenleri şaşırtırken gecenin en ilginç görüntüsünü oluşturdu.

Ahmet Çakar, Ertem Şener ile Immobile - Manaj pozisyonunu canlandırırken ayarı biraz kaçırdı ve Ertem Şener'e tokat attı. O anlar izleyenleri şaşırtırken gecenin en ilginç görüntüsünü oluşturdu.

Ekranda o ilginç anlar:

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