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Trabzonspor'da İbre Fatih Tekke'den Şenol Güneş'e Döndü: Tekke'nin Yeğeni "Yazıklar Olsun Siyasetinize" Dedi

Trabzonspor'da İbre Fatih Tekke'den Şenol Güneş'e Döndü: Tekke'nin Yeğeni "Yazıklar Olsun Siyasetinize" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
02.09.2024 - 12:00

Abdullah Avcı'nın büyük bir başarısızlığın ardından görevden ayrılmasıyla Trabzonspor'da teknik direktör adayları 'camianın evlatıları' etrafında şekilleniyor. En güçlü aday Fatih Tekke iken bugün Şenol Güneş ile masaya oturuldu. Camiada belli bir grubun tepkisini çeken bu hareketle ilgili Tekke'nin yeğeni olduğu söylenen bir kişinin paylaşımı dikkat çekti.

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Trabzonspor'da futbolculuğu döneminde efsaneler arasına giren, teknik direktörlükte de geleceği parlak isimlerden sayılan Fatih Tekke'nin adı bir süredir Trabzonspor ile anılıyor.

Trabzonspor'da futbolculuğu döneminde efsaneler arasına giren, teknik direktörlükte de geleceği parlak isimlerden sayılan Fatih Tekke'nin adı bir süredir Trabzonspor ile anılıyor.

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın masaya oturduğu iddia edilen genç teknik direktörle görüşmeler bir anda durdu. Bunda ise Şenol Güneş ile masaya oturulmasının etkili olduğu söylendi.

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın masaya oturduğu iddia edilen genç teknik direktörle görüşmeler bir anda durdu. Bunda ise Şenol Güneş ile masaya oturulmasının etkili olduğu söylendi.

Trabzonspor'da hem hocalık hem futbolculuk döneminde efsane olan Şenol Güneş'in ilk olarak reddettiği söylense de tecrübeli ismin anlaşmaya yakın olduğu söylendi.

Trabzonspor'da hem hocalık hem futbolculuk döneminde efsane olan Şenol Güneş'in ilk olarak reddettiği söylense de tecrübeli ismin anlaşmaya yakın olduğu söylendi.

Fatih Tekke'nin yeğeni ya da bir yakını olarak Karadeniz basınında tanıtılan kişi yaşanan süreci kişisel sosyal medya hesabında şu şekilde özetledi:

Fatih Tekke'nin yeğeni ya da bir yakını olarak Karadeniz basınında tanıtılan kişi yaşanan süreci kişisel sosyal medya hesabında şu şekilde özetledi:

"Yazıklar olsun siyasetinize" paylaşımının ardından bu sabah saatlerinde Güneş'in Başkan Doğan ile görüşmeye gittiği görüldü.

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