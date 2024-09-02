Trabzonspor'da İbre Fatih Tekke'den Şenol Güneş'e Döndü: Tekke'nin Yeğeni "Yazıklar Olsun Siyasetinize" Dedi

Abdullah Avcı'nın büyük bir başarısızlığın ardından görevden ayrılmasıyla Trabzonspor'da teknik direktör adayları 'camianın evlatıları' etrafında şekilleniyor. En güçlü aday Fatih Tekke iken bugün Şenol Güneş ile masaya oturuldu. Camiada belli bir grubun tepkisini çeken bu hareketle ilgili Tekke'nin yeğeni olduğu söylenen bir kişinin paylaşımı dikkat çekti.