Amed Sportif - Kocaelispor Maçının Hakemi İçin Tuhaf Yorum: Doğulu Hakem!

Amed Sportif - Kocaelispor, TFF 1.Lig 4.hafta maçında dün akşam Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Amed Sportif'in 3-0 kazandığı maçta ilk yirmi dakikada çıkan iki kırmızı kart maça damga vurdu.