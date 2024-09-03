Amed Sportif - Kocaelispor Maçının Hakemi İçin Tuhaf Yorum: Doğulu Hakem!
Amed Sportif - Kocaelispor Maçının Hakemi İçin Tuhaf Yorum: Doğulu Hakem!
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1.Lig'in flaş takımı Kocaelispor ile galibiyet alamayan Amed Sportif dün akşam karşı karşıya geldi. Amed Sportif gol orucuna son vererek 3-0 galip geldi.
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20 dakikalık bölümde Kocaelispor iki kırmızı kart gördü ve maçı 9 kişi tamamladı. Amed Sportif sahadaki sayısal üstünlüğün verdiği güçle rahat bir galibiyet elde etti.
Hakem misafir takım tarafından ağır şekilde eleştirilirken, sosyal medyada da aşırı yorumlar gelmekte gecikmedi. Ancak Kocaelispor'un sağ beki Ahmet Oğuz da ilginç bir açıklamaya imza attı.
Ahmet Oğuz, maçın hakemi Oğuzhan Aksu'nun Bitlisli olmasını kastederek ""Böyle bir maçta nasıl bir doğulu hakem atanır anlamıyorum. İkili diyaloglara bile giremedik" dedi.
Tepki çeken bu açıklamayı sosyal medya kullanıcıları da ağır bir şekilde eleştirdi:
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