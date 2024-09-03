Görüş Bildir
Haberler
Finans
Borsa İstanbul'un Ağustos Şampiyonu Beşiktaş Oldu

etiket Borsa İstanbul'un Ağustos Şampiyonu Beşiktaş Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
03.09.2024 - 13:03

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hisselerinin Ağustos ayı performansı belli oldu. İki takım kazandırırken, iki takım da Ağustos ayını eksi ile geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Futbol takımlarının saha içindeki rekabeti borsada da sürüyor. Dört büyükler Borsa İstanbul'daki mücadelelerinde ligden uzak bir tablo sergilemediler.

Futbol takımlarının saha içindeki rekabeti borsada da sürüyor. Dört büyükler Borsa İstanbul'daki mücadelelerinde ligden uzak bir tablo sergilemediler.

Ağustos ayını Avrupa Ligi'nde lige kalarak, ligde de kayıpsız yoluna devam ederek geçiren Beşiktaş, borsada da güldü.

Ağustos ayını Avrupa Ligi'nde lige kalarak, ligde de kayıpsız yoluna devam ederek geçiren Beşiktaş, borsada da güldü.

Spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23,4 yükselen Beşiktaş (BJKAS), yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23,4 yükselen Beşiktaş (BJKAS), yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Ağustos ayında tüm kulvarlardan elenen ve Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor ise en çok kaybettiren oldu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Ağustos ayında yüzde 18,4 kaybettirdi.

Ağustos ayında tüm kulvarlardan elenen ve Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor ise en çok kaybettiren oldu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Ağustos ayında yüzde 18,4 kaybettirdi.

Fenerbahçe, Ağustos ayını yüzde 1,3 artı ile kapatırken Galatasaray, yüzde 5,7'lik bir değer kaybı yaşadı.

Fenerbahçe, Ağustos ayını yüzde 1,3 artı ile kapatırken Galatasaray, yüzde 5,7'lik bir değer kaybı yaşadı.

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın