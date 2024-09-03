Borsa İstanbul'un Ağustos Şampiyonu Beşiktaş Oldu
Borsa İstanbul'un Ağustos Şampiyonu Beşiktaş Oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hisselerinin Ağustos ayı performansı belli oldu. İki takım kazandırırken, iki takım da Ağustos ayını eksi ile geçti.
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Futbol takımlarının saha içindeki rekabeti borsada da sürüyor. Dört büyükler Borsa İstanbul'daki mücadelelerinde ligden uzak bir tablo sergilemediler.
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