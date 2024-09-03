TÜİK Ağustos Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 51.97'ye İndi!
TÜİK Ağustos Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 51.97'ye İndi!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.
Enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 2.47 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 51.97'ye geriledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2.47 olarak açıkladı.
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.
Hem Reuters hem de AA Finans anketlerinde öngörülen rakam %2.64'tü.
ENAG verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.
2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, TÜFE endeksinde kapsanan 143 temel başlıktan 22'sinin endeksinde düşüş yaşanırken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. Kalan 118 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.
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Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 120,81 ile eğitim oldu.
2024 yılı Ağustos ayında ana harcama grupları itibarıyla, bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,34 ile eğitim oldu.
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yaaaa öyle mi bak sen 🤣🤣 at yalanı... nasıl olsa inanan olur🤣
Taziyelerimizi bildirelim düstü ya Reiste ata binememisti düsmüstü ya hemen Gazi ilan etti yalamalar ama TUIK e göre bu durumda Enflasyon düsünce ne olur Gaz... Devamını Gör
Ulan yine işçinin sırtına bindiniz Allah bildiği gibi yapsın sizi
Yalan suç olsa (ki öyle) cezası cima olsa, Tuik folloş olmuştu