Çalışan Ailelerin Kabusu: Maaşlar 2200 Dolara Çıkıyor Ama Bakıcı Bulmak Hala Zor

Bakıcı bulmak kadar, bulduğunuz bakıcıyla memnun kalmak da bir o kadar önemli. Sultan Tuğruları’nın yaşadığı deneyim, birçok ailenin yaşadığı sorunları özetliyor:

“İlk bulduğum bakıcının çocuğu da vardı buna rağmen çocuğuma bakmasını kabul ettim ancak çocuğu da 4 yaşındaydı ve bebeğime zarar vermeye başladı o çocuk bir şey de diyemiyorsunuz bu nedenle kendisiyle çalışmayı bıraktım ama bir daha da bakıcı bulamadım ve mecbur iş bırakıp çocuğuma kendim bakmaya başladım”