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Çalışan Ailelerin Kabusu: Maaşlar 2200 Dolara Çıkıyor Ama Bakıcı Bulmak Hala Zor

Çalışan Ailelerin Kabusu: Maaşlar 2200 Dolara Çıkıyor Ama Bakıcı Bulmak Hala Zor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 18:19 Son Güncelleme: 02.09.2024 - 18:43

Türkiye'deki çocuk bakıcılığı sorunu giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Çalışan anne ve babalar için bakıcı bulmak, sadece kısa vadede uygun maaşla çalışacak birini bulmak değil, aynı zamanda memnun kalabilecekleri ve güvenebilecekleri birini bulmak anlamına geliyor. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar, aileler için büyük bir stres kaynağı oluşturuyor.

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Talep ve Arz Dengesizliği

Talep ve Arz Dengesizliği

Filipinli bakıcılara olan yüksek talep, Türkiye’deki bakıcı pazarında önemli bir sorun yaratıyor. Filipinli bakıcıların İngilizce bilmesi, disiplinli olmaları ve uzun süre çalışabilmeleri gibi özellikleri, onları tercih edilen bir seçenek haline getiriyor. Ancak bu yüksek talep, arzın yetersiz kalmasına neden oluyor.

Filipinli bakıcı şirketinin sahibi Olcay Nazlı Karakuş, günde 500'ün üzerinde telefon aldıklarını ama talebe yetişemediklerini söyledi. Bunun sonucunda, bakıcılar yüksek maaşlarla çalıştırılabiliyor:

Filipinli bakıcı şirketinin sahibi Olcay Nazlı Karakuş, günde 500'ün üzerinde telefon aldıklarını ama talebe yetişemediklerini söyledi. Bunun sonucunda, bakıcılar yüksek maaşlarla çalıştırılabiliyor:

“Türkiye’de bakıcıya talep fazla, özellikle de Filipinli bakıcılara talep inanılmaz fazla. Günde 200 Filipinli bakıcımız olsa, 200’ünü de aynı gün içerisinde veririz. Ailelerin ilk tercih sırasında yer alıyorlar. En önemli nedeni İngilizce bilmeleri ve bunun yanı sıra disiplinli ve uzun süre çalışıyor olmaları. Çocuklarının psikolojisi bozulmasın diye kimse sürekli yeni bir bakıcı ile çalışmak istemiyor. Biz şirket olarak günde 500’ün üzerinde telefon alıyoruz ancak yetişemiyoruz. 1200 dolar 1800 dolar arası çalışıyorlar.”

Örneğin, Denizli’ye gönderilen bir bakıcının maaşı, ayrılmak istemesi nedeniyle 2200 dolara çıkartılmış.

Örneğin, Denizli’ye gönderilen bir bakıcının maaşı, ayrılmak istemesi nedeniyle 2200 dolara çıkartılmış.

Karakuş, ''Denizli’ye gönderdiğim bir bakıcı vardı 1200 dolara çalışıyordu ayrılmak isteyince sırf gitmesin diye maaşı 2200 dolar yapıldı. Yeme içme her şey de aileye ait.'' diye anlattı.

Memnuniyetsizlik ve Sorunlar

Memnuniyetsizlik ve Sorunlar

Bakıcı bulmak kadar, bulduğunuz bakıcıyla memnun kalmak da bir o kadar önemli. Sultan Tuğruları’nın yaşadığı deneyim, birçok ailenin yaşadığı sorunları özetliyor:

“İlk bulduğum bakıcının çocuğu da vardı buna rağmen çocuğuma bakmasını kabul ettim ancak çocuğu da 4 yaşındaydı ve bebeğime zarar vermeye başladı o çocuk bir şey de diyemiyorsunuz bu nedenle kendisiyle çalışmayı bıraktım ama bir daha da bakıcı bulamadım ve mecbur iş bırakıp çocuğuma kendim bakmaya başladım”

Uygun bakıcıyı bulmak zor olsa da, bulunduktan sonra da çeşitli problemler ortaya çıkabiliyor.

Uygun bakıcıyı bulmak zor olsa da, bulunduktan sonra da çeşitli problemler ortaya çıkabiliyor.

Aynı şekilde, H. A.'nın belirttiği gibi, ailelerin bakıcılardan beklediği ev işleri, bakıcıların iş tanımını aşabiliyor ve bu da memnuniyetsizliklere neden olabiliyor:

“Birçok ailenin yanında hep çocuk bakıcılığı ile işe başladım ancak başta size, ‘Sadece çocuğun bakımı ile ilgileneceksin’ denilse de daha sonra ev işlerini de sizden yapmanızı bekliyor. Yemek ütü, temizlik gibi talepler bitmiyor. Oysa, işe girdiğimde böyle bir şey yoktu, ihtiyacınız olduğu için bir şey de diyemiyorsunuz. Son çalıştığım yere de bebek bakmak için girmiştim aynı şekilde ev işleri yapmamı da beklediler ve ücrette herhangi bir değişiklik yapılmadı ve ben de ayrıldım.”

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Fiyatlar ve Beklentiler

Fiyatlar ve Beklentiler

Bakıcı ücretleri, büyük bir değişkenlik gösteriyor. Türk bakıcılar için aylık maaşlar 17 bin TL ile 40 bin TL arasında değişirken, Türkmenistanlı bakıcıların maaşları 35 bin TL ile 60 bin TL arasında olabiliyor. Filipinli bakıcıların maaşları ise 1200 ile 2200 dolar arasında değişiyor. Ücretler yüksek olsa da, istenen kalitede bir bakıcı bulmak her zaman garanti olmuyor.

Sonuç olarak, ülkemizdeki bakıcı sorunu, ailelerin özellikle de çalışan ailelerin günlük yaşamlarını büyük ölçüde etkiliyor.

Sonuç olarak, ülkemizdeki bakıcı sorunu, ailelerin özellikle de çalışan ailelerin günlük yaşamlarını büyük ölçüde etkiliyor.

Hem bakıcıların hem de ailelerin beklentilerinin karşılanabilmesi için sektörde köklü değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması gerektiği açık. Siz ne düşünüyorsunuz?

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