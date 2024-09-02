Çalışan Ailelerin Kabusu: Maaşlar 2200 Dolara Çıkıyor Ama Bakıcı Bulmak Hala Zor
Çalışan Ailelerin Kabusu: Maaşlar 2200 Dolara Çıkıyor Ama Bakıcı Bulmak Hala Zor
Türkiye'deki çocuk bakıcılığı sorunu giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Çalışan anne ve babalar için bakıcı bulmak, sadece kısa vadede uygun maaşla çalışacak birini bulmak değil, aynı zamanda memnun kalabilecekleri ve güvenebilecekleri birini bulmak anlamına geliyor. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar, aileler için büyük bir stres kaynağı oluşturuyor.
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Talep ve Arz Dengesizliği
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Filipinli bakıcı şirketinin sahibi Olcay Nazlı Karakuş, günde 500'ün üzerinde telefon aldıklarını ama talebe yetişemediklerini söyledi. Bunun sonucunda, bakıcılar yüksek maaşlarla çalıştırılabiliyor:
Örneğin, Denizli’ye gönderilen bir bakıcının maaşı, ayrılmak istemesi nedeniyle 2200 dolara çıkartılmış.
Memnuniyetsizlik ve Sorunlar
Uygun bakıcıyı bulmak zor olsa da, bulunduktan sonra da çeşitli problemler ortaya çıkabiliyor.
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Fiyatlar ve Beklentiler
Sonuç olarak, ülkemizdeki bakıcı sorunu, ailelerin özellikle de çalışan ailelerin günlük yaşamlarını büyük ölçüde etkiliyor.
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