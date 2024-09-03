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TÜİK Enfasyon Verilerini Açıkladı, Kira Artış Oranları da Belli Oldu

TÜİK Enfasyon Verilerini Açıkladı, Kira Artış Oranları da Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
03.09.2024 - 10:28

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Verilerin ardından gözler kira zamlarına çevrildi.

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TÜİK verilerinin ardından konut ve işyeri kiralarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

TÜİK verilerinin ardından konut ve işyeri kiralarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 64,91 olarak açıklandı.

Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 64,91 olarak açıklandı.

Bilindiği gibi kira artışında daha önce getirilen yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. 2 Temmuz itibariyle ev sahibi ve kiracılar normal oranlar üzerinden kira artışını görüşüyor.

Bilindiği gibi kira artışında daha önce getirilen yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. 2 Temmuz itibariyle ev sahibi ve kiracılar normal oranlar üzerinden kira artışını görüşüyor.

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