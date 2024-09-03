Benfica Başkanı Rui Costa, Eski Hocası Terim'i Takımın Başına Getirmek İstiyor
Benfica Başkanı Rui Costa, Eski Hocası Terim'i Takımın Başına Getirmek İstiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica transferi sonrası Benfica ile ilgili bir transfer iddiası daha geldi. Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre Fatih Terim de Benfica yolcusu.
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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica transferinde Başkan Rui Costa'nın transferde referans alacağı güçlü bir isim vardı.
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Rui Costa, Kerem transferi için eski hocası Fatih Terim'i aradı. Terim'in Rui Costa'nın tereddütlerini gidererek transfer sürecini hızlandırdığı iddia edildi.
Fiorentina'da Terim'in en önemli silahı olan Rui Costa, Terim'le Milan'a da gitmişti. Özgür Sancar'ın iddiasına göre Rui Costa,başkanı olduğu Benfica'ya eski hocasını da getirmek istiyor.
Benfica, teknik direktör Roger Schmidt'le geçtiğimiz gün yolları ayırmıştı. Sancar, Portekiz kulübünün teknik direktörlük için ilk sırada Terim'i düşündüğünü iddia etti.
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