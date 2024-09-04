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Kayıp Narin’in Ailesi Hakkında "Yapı" İddası: "Diyarbakır’da Etkili Olan Bir Yapı Bu"

Kayıp Narin’in Ailesi Hakkında "Yapı" İddası: "Diyarbakır’da Etkili Olan Bir Yapı Bu"

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 21:12

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası tutuklanmıştı. Güran ailesinin çelişkili ifadeleri de bu süreçte dikkat çekmişti. Gazeteci Altan Sancar, Güran ailesi hakkında flaş bir iddiada bulundu. Sancar’a göre Güran ailesi Diyarbakır’da 90’lı yıllardan beri etkili olan bir yapı ile sıkı ilişki içinde.

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8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gitmek için evden çıkmış ve sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gitmek için evden çıkmış ve sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kayıp Narin’i bulmak için oluşturulan özel ekipler hala Narin’e ulaşmış değil.

Kayıp Narin’i bulmak için oluşturulan özel ekipler hala Narin’e ulaşmış değil.

Aynı zamanda köyün muhtarı da olan Narin’in amcası S.G., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Aynı zamanda köyün muhtarı da olan Narin’in amcası S.G., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mahkemenin yayın yasağı da getirdiği olayla ilgili gazeteci Altan Sancar katıldığı Sözcü TV yayınında açıklamalarda bulundu.

Mahkemenin yayın yasağı da getirdiği olayla ilgili gazeteci Altan Sancar katıldığı Sözcü TV yayınında açıklamalarda bulundu.

Ailenin üzerinden etkili olan bir yapı olduğunu iddia eden Sancar, yasak sebebiyle ismini vermediği yapıyı “90’lı yıllardan beri Diyarbakır’da etkili olan ve son zamanlarda güçlendirilemeye çalışılan bir yapı” olarak tanımladı.

Ailenin üzerinden etkili olan bir yapı olduğunu iddia eden Sancar, yasak sebebiyle ismini vermediği yapıyı “90’lı yıllardan beri Diyarbakır’da etkili olan ve son zamanlarda güçlendirilemeye çalışılan bir yapı” olarak tanımladı.
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İşte Altan Sancar’ın Sözcü TV’deki açıklamaları 👇

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