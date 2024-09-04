Kayıp Narin’in Ailesi Hakkında "Yapı" İddası: "Diyarbakır’da Etkili Olan Bir Yapı Bu"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası tutuklanmıştı. Güran ailesinin çelişkili ifadeleri de bu süreçte dikkat çekmişti. Gazeteci Altan Sancar, Güran ailesi hakkında flaş bir iddiada bulundu. Sancar’a göre Güran ailesi Diyarbakır’da 90’lı yıllardan beri etkili olan bir yapı ile sıkı ilişki içinde.