Engin Polat'ın 10 Ayda Tahliye Edilmesine Tepkiler Büyüyor 'Gariban Çocuk Baklava Çalsaydı'

Dilan Polat ve Engin Polat da dahil olmak üzere 28 sanığın yargılandığı davada, 19 Ağustos'ta Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Dün Engin Polat'ın da tahliyesiyle birlikte tüm sanıklar için verilen tahliye kararı sosyal medyada tepkiye neden oldu.