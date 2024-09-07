Engin Polat'ın 10 Ayda Tahliye Edilmesine Tepkiler Büyüyor 'Gariban Çocuk Baklava Çalsaydı'
Engin Polat'ın 10 Ayda Tahliye Edilmesine Tepkiler Büyüyor 'Gariban Çocuk Baklava Çalsaydı'
Dilan Polat ve Engin Polat da dahil olmak üzere 28 sanığın yargılandığı davada, 19 Ağustos'ta Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Dün Engin Polat'ın da tahliyesiyle birlikte tüm sanıklar için verilen tahliye kararı sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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10 ay önce İstanbul başta olmak üzere 6 şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyon ile tutuklanan 28 sanığın tamamı tahliye edildi.
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Engin Polat'ın tahliye haberiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarına geri dönen Dilan Polat ise bir hayli dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcılarının ise karara ve adalet sistemine söyleyecekleri vardı. İşte, o tepkilerden bazıları 👇
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