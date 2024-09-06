Engin Polat Kimdir? Dilan Polat'ın Eşi Engin Polat Hapisten Çıktı mı, Tahliye Oldu mu?

Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da Şükran ve Sezgin Polat'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Polat'ın Kürşat, Kübra ve Hazal adında üç kardeşi var. Ayrıca Engin Polat'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu da biliniyor.