Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Engin Polat Kimdir? Dilan Polat'ın Eşi Engin Polat Hapisten Çıktı mı, Tahliye Oldu mu?

Engin Polat Kimdir? Dilan Polat'ın Eşi Engin Polat Hapisten Çıktı mı, Tahliye Oldu mu?

Dilan Polat Engin Polat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 15:39

Sosyal medya fenomeni ve Dilan Polat Güzellik Merkezleri'nin sahibi Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, son dönemlerde gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Engin Polat'ın tahliyesinin ardından neredeyse bir yıldır süren dava ve Polat'ın hayatına dair pek çok soru merak konusu oldu. Peki, Engin Polat kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Engin Polat Kimdir?

Engin Polat Kimdir?

Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da Şükran ve Sezgin Polat'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Polat'ın Kürşat, Kübra ve Hazal adında üç kardeşi var. Ayrıca Engin Polat'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu da biliniyor.

Engin Polat'ın Mesleği Nedir?

Engin Polat'ın Mesleği Nedir?

Engin Polat, Türkiye'de medikal estetik alanında faaliyet göstermekte olan bir şirketin kurucusudur. Polat'ın kurduğu şirket medikal estetik alanında Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkede daha faaliyet göstermektir. Şirketin Türkiye'de ise 115 şubesi olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu şirketin yönetim kurulu başkanı olan Polat, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın da eşidir.

Engin Polat ve Dilan Polat Ne Zaman Evlendi?

Engin Polat ve Dilan Polat Ne Zaman Evlendi?

Henüz lise sıralarında tanışıp bir araya gelen Engin Polat ve Dilan Polat, 2007 yılında dünyaevine girdi. Polat çiftinin Nida ve Milan Efe adında iki de çocuğu bulunuyor.

Engin Polat Hapisten Çıktı mı, Tahliye mi Edildi?

Engin Polat Hapisten Çıktı mı, Tahliye mi Edildi?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul başta olmak üzere 6 ilde düzenlenen operasyon ile kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat, eşi Dilan Polat'ın ardından 6 Eylül 2024 Cuma günü tahliye edildi. 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu yargılanan kimse kalmazken, sanıklara 'yurt dışına çıkış yasağı' getirildi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın