Sosyal Medya Fenomeni Dilan Polat ve Eşi Engin Polat Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
08.10.2025 - 07:45 Son Güncelleme: 08.10.2025 - 08:45

Dilan Polat ve Engin Polat çifti iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. Polat çiftinin Çekmeköy'deki villalarına sabah saatlerinde baskın yapıldı. Haberi; Halk TV yazarı İsmail Saymaz duyurdu.

Kara para aklama iddialarıyla tutuklanarak cezaevinde kalan ve daha sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti yeniden gözaltında.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dilan ve Engin Polat çiftinin gözaltına alındığını duyurdu. Polat çiftinin İstanbul Çekmeköy'deki villalarına yapılan baskının polis ve jandarmanın ortak operasyonu ile yapıldığını ifade eden Saymaz şu paylaşımı yaptı:

'Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy’deki villalarından iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.'

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
