Rasim Ozan Kütahyalı, Bugün Yapılan İmralı Ziyaretinin Sonuçlarını "Benden Duyun" Diyerek Açıkladı

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder bugün İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşüyor. Ziyaretin sonuçları merakla beklenirken Rasim Ozan Kütahyalı 'benden duyun' diyerek konuşulanları ve sonuçları açıkladı. Kütahyalı 'Türkiye siyasi hayatı için dönüm noktası' dedi. Öcalan'ın silahları gömmeyi açıklayacağını söyleyen Kütahyalı 'Barış kazanacak' dedi. İşte detaylar...