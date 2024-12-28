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Rasim Ozan Kütahyalı, Bugün Yapılan İmralı Ziyaretinin Sonuçlarını "Benden Duyun" Diyerek Açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı, Bugün Yapılan İmralı Ziyaretinin Sonuçlarını "Benden Duyun" Diyerek Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2024 - 13:55

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder bugün İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşüyor. Ziyaretin sonuçları merakla beklenirken Rasim Ozan Kütahyalı 'benden duyun' diyerek konuşulanları ve sonuçları açıkladı. Kütahyalı 'Türkiye siyasi hayatı için dönüm noktası' dedi. Öcalan'ın silahları gömmeyi açıklayacağını söyleyen Kütahyalı 'Barış kazanacak' dedi. İşte detaylar...

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Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'ya gidiş haberiyle güne başladık. Rasim Ozan Kütahyalı da görüşmeye dair yazdı.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'ya gidiş haberiyle güne başladık. Rasim Ozan Kütahyalı da görüşmeye dair yazdı.

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Kütahyalı kulis bilgisi olarak "Yetkililer herkesin yüzünün güldüğünü, öyle bir ortamda konuşmaların geçtiğini söylüyorlar. Her şey gayet güzel." dedi.

Kütahyalı kulis bilgisi olarak "Yetkililer herkesin yüzünün güldüğünü, öyle bir ortamda konuşmaların geçtiğini söylüyorlar. Her şey gayet güzel." dedi.

"Zaten öğreneceksiniz ama ben şimdiden neticeyi sizlere ifade edeyim" diyen Kütahyalı, bugünü Türk siyasi tarihinde dönüm noktası olarak niteledi.

"Zaten öğreneceksiniz ama ben şimdiden neticeyi sizlere ifade edeyim" diyen Kütahyalı, bugünü Türk siyasi tarihinde dönüm noktası olarak niteledi.

Rasim Ozan Kütahyalı, "Abdullah Öcalan, silahların tamamen gömüldüğünü ve artık sadece siyaset döneminin başladığını tüm Kürt Halkı’na ve dünyaya duyuracak bugün. Türk siyasi hayatında dönüm noktası olacak bugün." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, "Abdullah Öcalan, silahların tamamen gömüldüğünü ve artık sadece siyaset döneminin başladığını tüm Kürt Halkı’na ve dünyaya duyuracak bugün. Türk siyasi hayatında dönüm noktası olacak bugün." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklaması şu şekilde:

Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklaması şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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