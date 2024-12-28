DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı’da Öcalan İle Görüşmesi Başladı

Adalet Bakanlığı'ndan DEM Partili milletvekillerine Öcalan ile görüşme onayı çıkmıştı. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın hava durumuna bağlı olarak bugün veya yarın İmralı'ya gideceği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından ifade edilmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre bugün İmralı'ya giden Önder ve Buldan'ın Öcalan ile görüşmeye başladı.