DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı’da Öcalan İle Görüşmesi Başladı
DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı’da Öcalan İle Görüşmesi Başladı
Adalet Bakanlığı'ndan DEM Partili milletvekillerine Öcalan ile görüşme onayı çıkmıştı. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın hava durumuna bağlı olarak bugün veya yarın İmralı'ya gideceği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından ifade edilmişti.
Milliyet'te yer alan habere göre bugün İmralı'ya giden Önder ve Buldan'ın Öcalan ile görüşmeye başladı.
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Milliyet'te yer alan habere göre DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, bugün İmralı'ya gitti. İki milletvekili Öcalan ile görüşmeye başladı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Öcalan sözlerinin ardından DEM Parti Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanlığı'ndan bu başvuruya izne çıktı.
Ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. Habere göre bu ziyaretin devamı gelecek. DEM Parti heyetinin Öcalan’ın verdiği mesajları değerlendirmesi bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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