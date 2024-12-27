Adalet Bakanlığı İzin Verdi: DEM Parti’nin Öcalan Görüşmesi Tarihi Belli Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen aylarda partisinin grup toplantısında Öcalan çıkışının ardından DEM Parti, Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Öcalan ile görüşme için yapılan başvuruya olumlu yanıt verildi.

Habertürk’ün aktardığına göre hava durumuna bağlı olarak 28 Aralık Cumartesi ya da 29 Aralık Pazar günü Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gidecek.