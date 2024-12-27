Adalet Bakanlığı İzin Verdi: DEM Parti’nin Öcalan Görüşmesi Tarihi Belli Oldu
Adalet Bakanlığı İzin Verdi: DEM Parti’nin Öcalan Görüşmesi Tarihi Belli Oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen aylarda partisinin grup toplantısında Öcalan çıkışının ardından DEM Parti, Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Öcalan ile görüşme için yapılan başvuruya olumlu yanıt verildi.
Habertürk’ün aktardığına göre hava durumuna bağlı olarak 28 Aralık Cumartesi ya da 29 Aralık Pazar günü Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gidecek.
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DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmesine Adalet Bakanlığı’ndan izin çıktı. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan heyet, yarın (28 Aralık Cumartesi) ya da 29 Aralık Pazar günü
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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