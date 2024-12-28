Esad ve İsrail Yıllarca WhatsApp Üzerinden Pazarlıklar Yapmış
Esad ve İsrail Yıllarca WhatsApp Üzerinden Pazarlıklar Yapmış
Suriye, Arap baharının son halkası olarak eklenmiş ancak muhalifler yıllardır tüm imkanlara rağmen başarılı olamamıştı. Esad, gerek Rusya ve İran'ın desteği gerekse kısıtlı gücüyle uluslararası saldırılara karşı koyabilmişti. Ancak yıllardır düşmeyen Esad 12 günde düşünce tabiri caizse Ortadoğu'da kartlar bir kez daha dağıtıldı. Esad'ın ardından Suriye'ye dair istihbarat raporları da ortaya saçılmaya başladı. Görüşmelerden sürpriz İsrail detayı ise herkesi şaşırttı.
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Esad'ın devrilişinin ardından Esad'a ve Suriye'ye dair istihbarat notları ve raporları da kamuoyuna düşmeye başladı.
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Bu raporların en ilginci şüphesiz İsrail'le yapılan görüşmeler oldu.İsrail'in Esad ve adamlarıyla yıllarca görüştüğü ortaya çıktı.
Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'in istihbarat birimleri, son yıllarda Suriye'deki eski rejimin lideri Beşar Esad ve çevresindeki isimlerle bağlantı kurmak amacıyla gizli operasyonlar gerçekleştirmiş.
İsrail istihbarat servisinin WhatsApp üzerinden "Musa" kod ismiyle Esad ve devrik rejimin üst düzey isimleriyle haberleştiği aktarıldı.
İsrail'in gerçekleştirdiği operasyonda, Esad rejimine uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a yapılan silah sevkiyatının durdurulmasına dair gizli bir anlaşmanın müzakere edilmekte olduğu belirtildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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