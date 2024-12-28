Esad ve İsrail Yıllarca WhatsApp Üzerinden Pazarlıklar Yapmış

Suriye, Arap baharının son halkası olarak eklenmiş ancak muhalifler yıllardır tüm imkanlara rağmen başarılı olamamıştı. Esad, gerek Rusya ve İran'ın desteği gerekse kısıtlı gücüyle uluslararası saldırılara karşı koyabilmişti. Ancak yıllardır düşmeyen Esad 12 günde düşünce tabiri caizse Ortadoğu'da kartlar bir kez daha dağıtıldı. Esad'ın ardından Suriye'ye dair istihbarat raporları da ortaya saçılmaya başladı. Görüşmelerden sürpriz İsrail detayı ise herkesi şaşırttı.