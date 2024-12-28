Zam Yağmurundan Bu Kez O da Kaçamadı: Plastik Poşete Zam Geldi
Zam Yağmurundan Bu Kez O da Kaçamadı: Plastik Poşete Zam Geldi
Son birkaç yılı bir Olacak O Kadar skeci gibi yaşamaya başladık. Zamlar öyle bir hal aldı ki artık zamma bile zam gelebiliyor. Bu zam yağmurunda unutulan kalem neredeyse kalmadı. Bir zam haberi de plastik poşet için geldi. Resmi Gazete'den duyurulan zam %43.93 oranında oldu.
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Zamsız bir gün geçirmediğimiz 2024'te giderayak bir kaleme daha zam geldi. Tüketicinin 25 kuruş ödediği poşetlere zam geldi.
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Resmi Gazete'de plastik poşetlere dair bir karar gece yarısı yayımlandı.
2024 yılında 60 kuruş olan plastik poşetlerde geri kazanım katılım payının yeni yıldan itibaren 86 kuruş olarak uygulanacağı ilan edildi.
Geri kazanım katılım payı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren adet başına 60 kuruş olmasına rağmen, tüketicilerin ödeyeceği tutar, bakanlık tarafından 25 kuruş olarak devam ettirilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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