Zam Yağmurundan Bu Kez O da Kaçamadı: Plastik Poşete Zam Geldi

Son birkaç yılı bir Olacak O Kadar skeci gibi yaşamaya başladık. Zamlar öyle bir hal aldı ki artık zamma bile zam gelebiliyor. Bu zam yağmurunda unutulan kalem neredeyse kalmadı. Bir zam haberi de plastik poşet için geldi. Resmi Gazete'den duyurulan zam %43.93 oranında oldu.