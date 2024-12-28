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Ekonomi
Cem Küçük Emekli Maaşına Yapılacak Zam Beklentisini Açıkladı

Cem Küçük Emekli Maaşına Yapılacak Zam Beklentisini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.12.2024 - 10:19

Asgari ücretin ardından milyonlarca çalışan gözünü emekli maaş zamlarına çevirdi. Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılacak. Anacak asgari ücrete yapılan yetersiz bulunurken benzer bir durumun da emekli maaşları için yaşanacağı öngörülüyor. 

Gazeteci Cem Küçük, TGRT canlı yayınında emekli maaşlarının 15 bin 500 TL olması gerektiğini söyledi.

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Asgari ücrete yapılan zammın ardından şimdi de emekliler Ocak ayından itibaren zam bekliyor. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL. Emekliler bu rakamın 2025’te ne kadar ulaşacağını merak ediyor.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından şimdi de emekliler Ocak ayından itibaren zam bekliyor. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL. Emekliler bu rakamın 2025’te ne kadar ulaşacağını merak ediyor.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT canlı yayınında en düşük emekli maaşı beklentisini açıkladı. “Emeklilerin halini görün” diyen Küçük, emeklilerin 2023'te düzgün para alamadığını ifade etti.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT canlı yayınında en düşük emekli maaşı beklentisini açıkladı. “Emeklilerin halini görün” diyen Küçük, emeklilerin 2023'te düzgün para alamadığını ifade etti.

"En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı."

"En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı."

Gazeteci Küçük, en düşük emekli maaşının 15 bin 500 TL yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekerek, 'Emekliler 2023’te düzgün para almadılar. AK Parti Türkiye’yi süper güç yaptı. Emekli maaşına 2 Bin TL zam uçurumdan aşağı atmak olur. En düşük emekli maaşı 15.500 Bin TL olmalı. Hazinedeki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Emeklilerin halini görün' diye konuştu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise en düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL olabileceğini vurguladı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise en düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL olabileceğini vurguladı.

'Memur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli. Enflasyon farkından yüzde 5 daha fazla zam yapılacak. En düşük emekli maaşına 6 ayda bir düzenlenme olacak.

Devlet Temmuz ayında olduğu gibi yine ilave bir zam yapacak. En düşük emekli maaşı 14.500 olabilir. 2025’ten itibaren maaşlara yüksek zamlar yapılır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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