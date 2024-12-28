Cem Küçük Emekli Maaşına Yapılacak Zam Beklentisini Açıkladı
Cem Küçük Emekli Maaşına Yapılacak Zam Beklentisini Açıkladı
Asgari ücretin ardından milyonlarca çalışan gözünü emekli maaş zamlarına çevirdi. Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılacak. Anacak asgari ücrete yapılan yetersiz bulunurken benzer bir durumun da emekli maaşları için yaşanacağı öngörülüyor.
Gazeteci Cem Küçük, TGRT canlı yayınında emekli maaşlarının 15 bin 500 TL olması gerektiğini söyledi.
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Asgari ücrete yapılan zammın ardından şimdi de emekliler Ocak ayından itibaren zam bekliyor. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL. Emekliler bu rakamın 2025’te ne kadar ulaşacağını merak ediyor.
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Gazeteci Cem Küçük, TGRT canlı yayınında en düşük emekli maaşı beklentisini açıkladı. “Emeklilerin halini görün” diyen Küçük, emeklilerin 2023'te düzgün para alamadığını ifade etti.
"En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı."
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise en düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL olabileceğini vurguladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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