Cem Küçük Emekli Maaşına Yapılacak Zam Beklentisini Açıkladı

'Memur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli. Enflasyon farkından yüzde 5 daha fazla zam yapılacak. En düşük emekli maaşına 6 ayda bir düzenlenme olacak.

Devlet Temmuz ayında olduğu gibi yine ilave bir zam yapacak. En düşük emekli maaşı 14.500 olabilir. 2025’ten itibaren maaşlara yüksek zamlar yapılır.'