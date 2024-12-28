onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Narin Güran Davasında Avukat ve Hakim Arasında Kurtlar Vadisi Diyaloğu Yaşandı

Narin Güran Davasında Avukat ve Hakim Arasında Kurtlar Vadisi Diyaloğu Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2024 - 13:00

Narin Güran cinayetinin ardından 2.duruşmada 3.günü yaşıyoruz. Bugün anne Yüksel Güran'ın dinlenmesinin ardından bir kararın çıkması bekleniyor. Savunmaların yapıldığı duruşmada abi Enes Güran'ın avukatı ve hakim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İkili Kurtlar Vadisi üzerinden konuşması sırasında, hakimden avukata 'kırmızı çizgi' uyarısı geldi. İşte mahkemeden o detay...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Narin Güran davasında ikinci duruşmanın üçüncü gününü yaşıyoruz. Savunmalar yapılıyor ve bugün kararın da çıkması bekleniyor.

Bugün Narin Güran davasında ikinci duruşmanın üçüncü gününü yaşıyoruz. Savunmalar yapılıyor ve bugün kararın da çıkması bekleniyor.

Avukatlardan Mustafa Demir, Güran ailesinin Arka Sokaklar dizisinde ele alınışını eleştirdi. Abi Enes Güran'ı uyuşturucu bağımlısı olarak gösteren diziye avukattan ilginç bir itiraz geldi.

Avukatlardan Mustafa Demir, Güran ailesinin Arka Sokaklar dizisinde ele alınışını eleştirdi. Abi Enes Güran'ı uyuşturucu bağımlısı olarak gösteren diziye avukattan ilginç bir itiraz geldi.

Avukat, "Enes’i uyuşturucu bağımlısı değişik biri olarak gösterdiler. İnsanlar artık o dizideki gibi görüyor. Çünkü insanlar halen bir Kurtlar Vadisi dizisinin karakterinin ölümünü anıyor." dedi.

Avukat, "Enes’i uyuşturucu bağımlısı değişik biri olarak gösterdiler. İnsanlar artık o dizideki gibi görüyor. Çünkü insanlar halen bir Kurtlar Vadisi dizisinin karakterinin ölümünü anıyor." dedi.

Bunun üzerine hakim “Kurtlar Vadisi kırmızı çizgimiz” yanıtını verdi. Avukat da "Ama tebrik ederim, solcusunu, muhafazakarını bir araya getiren Güran ailesi oldu. Kimse bunu başaramamıştı." dedi.

Bunun üzerine hakim “Kurtlar Vadisi kırmızı çizgimiz” yanıtını verdi. Avukat da "Ama tebrik ederim, solcusunu, muhafazakarını bir araya getiren Güran ailesi oldu. Kimse bunu başaramamıştı." dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
12
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın