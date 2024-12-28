Narin Güran Davasında Avukat ve Hakim Arasında Kurtlar Vadisi Diyaloğu Yaşandı

Narin Güran cinayetinin ardından 2.duruşmada 3.günü yaşıyoruz. Bugün anne Yüksel Güran'ın dinlenmesinin ardından bir kararın çıkması bekleniyor. Savunmaların yapıldığı duruşmada abi Enes Güran'ın avukatı ve hakim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İkili Kurtlar Vadisi üzerinden konuşması sırasında, hakimden avukata 'kırmızı çizgi' uyarısı geldi. İşte mahkemeden o detay...