Narin Güran Davasında Avukat ve Hakim Arasında Kurtlar Vadisi Diyaloğu Yaşandı
Narin Güran Davasında Avukat ve Hakim Arasında Kurtlar Vadisi Diyaloğu Yaşandı
Narin Güran cinayetinin ardından 2.duruşmada 3.günü yaşıyoruz. Bugün anne Yüksel Güran'ın dinlenmesinin ardından bir kararın çıkması bekleniyor. Savunmaların yapıldığı duruşmada abi Enes Güran'ın avukatı ve hakim arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İkili Kurtlar Vadisi üzerinden konuşması sırasında, hakimden avukata 'kırmızı çizgi' uyarısı geldi. İşte mahkemeden o detay...
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Bugün Narin Güran davasında ikinci duruşmanın üçüncü gününü yaşıyoruz. Savunmalar yapılıyor ve bugün kararın da çıkması bekleniyor.
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Avukatlardan Mustafa Demir, Güran ailesinin Arka Sokaklar dizisinde ele alınışını eleştirdi. Abi Enes Güran'ı uyuşturucu bağımlısı olarak gösteren diziye avukattan ilginç bir itiraz geldi.
Avukat, "Enes’i uyuşturucu bağımlısı değişik biri olarak gösterdiler. İnsanlar artık o dizideki gibi görüyor. Çünkü insanlar halen bir Kurtlar Vadisi dizisinin karakterinin ölümünü anıyor." dedi.
Bunun üzerine hakim “Kurtlar Vadisi kırmızı çizgimiz” yanıtını verdi. Avukat da "Ama tebrik ederim, solcusunu, muhafazakarını bir araya getiren Güran ailesi oldu. Kimse bunu başaramamıştı." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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