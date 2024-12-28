İsrail, ABD ve İngiltere'nin Hedefinde Onlar Var: Husiler Direnmeye Devam Ediyor
İsrail, ABD ve İngiltere'nin Hedefinde Onlar Var: Husiler Direnmeye Devam Ediyor
Ortadoğu'da İsrail giderek güçleniyor. Lübnan'da, Gazze'de, Batı Şeria'da hatta Suriye'de bile İsrail güçlenmeyi ve alan kazanmayı başardı. İran'a karşı bile suikastlerle ilerleyen İsrail şu an bir 'hareketle' başı dertte. Yemen'de mücadele eden Houthiler (Husiler), direnmeye devam ediyor. Peki kim bu Husiler? Neden ABD ve İngiltere destekli operasyonlara rağmen 'silinemiyorlar'?
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Her gece sabaha karşı dünya ajanslarına bir haber düşüyor: "Husiler bir gemiye saldırı düzenledi", "Husiler bir gemiyi ele geçirdi", "Husiler, Mossad ve CIA ajanlarını yakaladıklarını duyurdu".
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Husiler uzun yıllardır coğrafyada varlığını sürdürse de onları yeniden dünya gündemine taşıyan şey İsrail'in Gazze'deki soykırım harekatı oldu. Filistin için adeta cephe genişlettiler. Peki kim bu Husiler?
7 Ekim'den sonra Filistin'e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e ait veya İsrail'e giden gemileri hedef alan Husiler'in bir sloganı var: Allah Büyük, Amerika'ya Ölüm, İsrail'e Ölüm, Yahudilere Lanet, İslam'a Zafer!
Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan, dünya ticaretinin yüzde 12’sinin yapıldığı Süveyş Kanalı’nın da giriş noktasını tutan Husiler, İsrail'le ticaret yapan gemileri hedef almayı halen sürdürüyor.
Husiler, resmî adıyla "Ensarullah," Yemen'de faaliyet gösteren ve Şiiliğin Zeydi koluna bağlı bir silahlı grup olarak bilinir. Bir dönem Yemen'i yöneten bu yapı, bölgedeki siyasi ve askeri çatışmalarda önemli bir aktör olarak öne çıktı. Ensarullah, Allah'ın destekçileri anlamına geliyor.
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1990'larda orataya çıkan bu yapının esas amacı aktivist bir siyaset gütmekti. Şiiler ancak inançsal olarak Sünniliğe en yakın Şii kolu da onların ki. Yemen merkezi hükümetinin yoksullaştırdığı kuzey bölgelerinde taban buldular.
Kuruluş amacı olarak Husilerin, Yemen hükümetine karşı daha fazla siyasi güç ve özerklik elde etmeyi, aynı zamanda Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki etkisini zayıflatmayı hedefledikleri söylenebilir. Bu da İran'ı onlara hem politik hem mezhepsel olarak onlara yakınlaştırdı.
Aktivist ve barışçıl eylemlerden vazgeçmeleri için üç neden ortaya çıktı: 1-Sonuç elde edememeleri, 2- İran'ın iştahlı maddi ve silah desteği teklifi, 3- Arap baharında elde ettikleri mevziler ve ordunun silahlarını ele geçirmeleri
Arap Baharı'nda bu güçle Sana'yı ele geçirdiler ve bu da onları sadece kuzeydeki radikal bir grup olmaktan çıkardı ve Yemen'in geneline yayılan güçlü bir unsur olarak ön plana çıkardı.
Uluslararası kamuoyu onları İran destekli olarak tanımlıyor ve Anadolu Ajansı gibi birçok batılı haber ajansı tüm haberlerinde bu ifadeye yer veriyor: İran destekli Husiler...
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Mezhepsel bu yakınlaşmayı İran Sünni devletlere karşı her zaman kullanma amacında. Ancak Husilere eğitim veren, askeri olarak gelişimlerini sağlayan en önemli yapı Lübnan'daki Hizbullah hareketi oldu.
Esasen İran'ın desteğinin Rusya ve Çin'den farklı bir yanı yok. Bu iki devlet de bölgesel çıkarları için kimi zaman Husiler'i görmezden geliyor kimi zaman onların saldırılarına karşı yapılacak yaptırımları engellemek için lobi çalışmaları yapıyor.
Genel kabul ise İran'ın hem maddi hem askeri olarak güçlendirdiği yönünde olduğu için Husiler'in direkt olarak onlardan beslendiği yönünde.
Batı, başta İran ve Lübnan'la ilişkileri sebebiyle Yemen'deki iç savaşta onlara yakın bir Şii hareketini değil merkezi hükümeti destekliyor. Suudiler ise Yemen hükümetine en büyük desteği veren devlet. Öyle ki Husiler'e karşı özel operasyonlar Suudiler tarafından sıklıkla deneniyor.
On yıl süren iç savaşta Husiler bir yandan merkezi hükümete, bir yandan İsrail'e, bir yandan ABD'ye, bir yandan da İngiltere'ye kafa tutuyor.
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Bu sebeplerle onların da doğal hedefi olan Husiler için artık alarm zilleri geçiyor ama onlar daha bugün intikam yemini ettiklerinden bahsediyor. Ortadoğu'da bir süre daha onları konuşacağız gibi görünüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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