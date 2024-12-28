İsrail, ABD ve İngiltere'nin Hedefinde Onlar Var: Husiler Direnmeye Devam Ediyor

Ortadoğu'da İsrail giderek güçleniyor. Lübnan'da, Gazze'de, Batı Şeria'da hatta Suriye'de bile İsrail güçlenmeyi ve alan kazanmayı başardı. İran'a karşı bile suikastlerle ilerleyen İsrail şu an bir 'hareketle' başı dertte. Yemen'de mücadele eden Houthiler (Husiler), direnmeye devam ediyor. Peki kim bu Husiler? Neden ABD ve İngiltere destekli operasyonlara rağmen 'silinemiyorlar'?