Düşen Uçakla İlgili Rusya Cephesi Bu Kez Ukrayna İHA'larını Suçladı
Düşen Uçakla İlgili Rusya Cephesi Bu Kez Ukrayna İHA'larını Suçladı
Azerbaycan Havayolları, 25 Aralık'ta Kazakistan'da düşen uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ön sonuçlarının, kazanın 'fiziksel ve teknik dış müdahaleye' işaret ettiğini açıkladı. Bu açıklamalarda kamuoyunda Rusya olağan şüpheli hale geldi ancak Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya'ya göre düşüşte Ukrayna'nın parmağı var. 'Ukrayna'nın terör saldırıları esnasında' ibaresiyle yapılan açıklamada Ukrayna direkt olarak suçlanıyor. İşte detaylar...
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Azerbaycan Havayolları'na ait düşen uçakla ilgili söylentiler ve iddialara artarak devam ediyor. Rusya olağan şüpheli ancak Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi.
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Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Dmitriy Yadrov, uçağın düşmesiyle ilgili direkt olarak Ukrayna'yı suçladı.
Yadrov, yolcu uçağının Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği terör saldırıları nedeniyle Grozniy Havalimanı'na iniş gerçekleştiremediğini belirtti.
Yadrov, "Ukrayna'nın saldırı İHA'ları o sırada Grozniy ve Vladikavkaz kentlerindeki sivil altyapıya terör saldırıları düzenliyordu. Bu nedenle, Grozniy Havalimanı yakınında tüm hava araçlarının belirtilen bölgeden derhal çıkmasını öngören 'Kover (Halı)' rejimi devreye alındı" dedi.
Buna karşın Azerbaijan Airlines, Aktau'daki kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar, Bakü'den Rusya'nın Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozniy, Mahaçkale, Minvodı, Vladikavkaz, Nijniy Novgorod ve Saratov kentlerine uçuşları askıya aldığını açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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