Düşen Uçakla İlgili Rusya Cephesi Bu Kez Ukrayna İHA'larını Suçladı

Azerbaycan Havayolları, 25 Aralık'ta Kazakistan'da düşen uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ön sonuçlarının, kazanın 'fiziksel ve teknik dış müdahaleye' işaret ettiğini açıkladı. Bu açıklamalarda kamuoyunda Rusya olağan şüpheli hale geldi ancak Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya'ya göre düşüşte Ukrayna'nın parmağı var. 'Ukrayna'nın terör saldırıları esnasında' ibaresiyle yapılan açıklamada Ukrayna direkt olarak suçlanıyor. İşte detaylar...