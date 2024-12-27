onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Düşen Uçakla İlgili Rusya Cephesi Bu Kez Ukrayna İHA'larını Suçladı

Düşen Uçakla İlgili Rusya Cephesi Bu Kez Ukrayna İHA'larını Suçladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2024 - 20:04

Azerbaycan Havayolları, 25 Aralık'ta Kazakistan'da düşen uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ön sonuçlarının, kazanın 'fiziksel ve teknik dış müdahaleye' işaret ettiğini açıkladı. Bu açıklamalarda kamuoyunda Rusya olağan şüpheli hale geldi ancak Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya'ya göre düşüşte Ukrayna'nın parmağı var. 'Ukrayna'nın terör saldırıları esnasında' ibaresiyle yapılan açıklamada Ukrayna direkt olarak suçlanıyor. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Azerbaycan Havayolları'na ait düşen uçakla ilgili söylentiler ve iddialara artarak devam ediyor. Rusya olağan şüpheli ancak Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi.

Azerbaycan Havayolları'na ait düşen uçakla ilgili söylentiler ve iddialara artarak devam ediyor. Rusya olağan şüpheli ancak Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Dmitriy Yadrov, uçağın düşmesiyle ilgili direkt olarak Ukrayna'yı suçladı.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Dmitriy Yadrov, uçağın düşmesiyle ilgili direkt olarak Ukrayna'yı suçladı.

Yadrov, yolcu uçağının Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği terör saldırıları nedeniyle Grozniy Havalimanı'na iniş gerçekleştiremediğini belirtti.

Yadrov, yolcu uçağının Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği terör saldırıları nedeniyle Grozniy Havalimanı'na iniş gerçekleştiremediğini belirtti.

Yadrov, "Ukrayna'nın saldırı İHA'ları o sırada Grozniy ve Vladikavkaz kentlerindeki sivil altyapıya terör saldırıları düzenliyordu. Bu nedenle, Grozniy Havalimanı yakınında tüm hava araçlarının belirtilen bölgeden derhal çıkmasını öngören 'Kover (Halı)' rejimi devreye alındı" dedi.

Yadrov, "Ukrayna'nın saldırı İHA'ları o sırada Grozniy ve Vladikavkaz kentlerindeki sivil altyapıya terör saldırıları düzenliyordu. Bu nedenle, Grozniy Havalimanı yakınında tüm hava araçlarının belirtilen bölgeden derhal çıkmasını öngören 'Kover (Halı)' rejimi devreye alındı" dedi.

Buna karşın Azerbaijan Airlines, Aktau'daki kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar, Bakü'den Rusya'nın Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozniy, Mahaçkale, Minvodı, Vladikavkaz, Nijniy Novgorod ve Saratov kentlerine uçuşları askıya aldığını açıkladı.

Buna karşın Azerbaijan Airlines, Aktau'daki kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar, Bakü'den Rusya'nın Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozniy, Mahaçkale, Minvodı, Vladikavkaz, Nijniy Novgorod ve Saratov kentlerine uçuşları askıya aldığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın