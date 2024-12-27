Mesainin Son Günü İstanbullular Kabusu Yaşıyor: Trafik Yoğunluğu Yüzde 90 Oldu

İstanbul'un en büyük problemlerinin başında trafik sorunu geliyor. Eskiden trafik yoğunluğunun mesai başlangıcı ve mesai bitişi ile sınırlı olduğu gözlemlenirken, şimdi İstanbul'da trafik yoğunluğunun saati yok. Megakent, artık her gün ve her saat trafik kabusunu yaşıyor.

Yağışlı hava durumunun da eklenmesiyle iş daha da karmaşık bir hal alıyor. Öyle ki, haftanın son iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı.

(Bu içeriğimizi trafiğin ortasında; metrobüsün, otobüsün, metronun insan kalabalığı arasında kalarak okumaya çalışan okuyucularımıza sabır diliyoruz…)