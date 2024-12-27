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Mesainin Son Günü İstanbullular Kabusu Yaşıyor: Trafik Yoğunluğu Yüzde 90 Oldu

Mesainin Son Günü İstanbullular Kabusu Yaşıyor: Trafik Yoğunluğu Yüzde 90 Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2024 - 19:24

İstanbul'un en büyük problemlerinin başında trafik sorunu geliyor. Eskiden trafik yoğunluğunun mesai başlangıcı ve mesai bitişi ile sınırlı olduğu gözlemlenirken, şimdi İstanbul'da trafik yoğunluğunun saati yok. Megakent, artık her gün ve her saat trafik kabusunu yaşıyor.

Yağışlı hava durumunun da eklenmesiyle iş daha da karmaşık bir hal alıyor. Öyle ki, haftanın son iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı.

(Bu içeriğimizi trafiğin ortasında; metrobüsün, otobüsün, metronun insan kalabalığı arasında kalarak okumaya çalışan okuyucularımıza sabır diliyoruz…)

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İstanbul’un trafiğini, yoğunluğunu iliklerine kadar yaşayan birisi olarak içeriğimize ilk olarak şu anda hem araç trafiğinde hem de insan kalabalığı arasında kalan megakentlilere sabır dilerek başlamak istiyorum… 💔

İstanbul’un trafiğini, yoğunluğunu iliklerine kadar yaşayan birisi olarak içeriğimize ilk olarak şu anda hem araç trafiğinde hem de insan kalabalığı arasında kalan megakentlilere sabır dilerek başlamak istiyorum… 💔

Çünkü bu içeriğimiz İstanbul’da yaşanan anlık trafik yoğunluğuyla ilgili…👇

Haftanın son iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 100'e yaklaştı. Yüzde 90 olarak ölçülen megakentin trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine yansıdı.

Haftanın son iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 100'e yaklaştı. Yüzde 90 olarak ölçülen megakentin trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine yansıdı.

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında kırmızılık göze çarpıyor.

Son iş gününe bir de yağışlı hava eklenince trafik bazı noktalarda neredeyse durma noktasına geldi.

Son iş gününe bir de yağışlı hava eklenince trafik bazı noktalarda neredeyse durma noktasına geldi.

Akşam saatlerinde itibaren şehrin her iki yakasında, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde yoğun trafik oluştu.

Akşam saatlerinde itibaren şehrin her iki yakasında, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde yoğun trafik oluştu.

Yağışın da etkisiyle yoğunlaşan trafikte sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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