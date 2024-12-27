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Ekrem İmamoğlu Anket Sonucunu Açıkladı: İstanbul'a Yeni Taksiler Geliyor

Ekrem İmamoğlu Anket Sonucunu Açıkladı: İstanbul'a Yeni Taksiler Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2024 - 17:20

İstanbul'da yeni taksiler için yapılan anket sonuçlandı. İmamoğlu, anketin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, 2500 yeni taksi müjdesini de İstanbullulara verdi. Yüz bin İstanbullunun katıldığı ankette kazanan tasarım da paylaşıldı. 5 farklı tasarımı da paylaşan İmamoğlu 'Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu' dedi.

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İstanbul'daki taksilerin tasarımı değişiyor. Megakentte hizmete girmesi planlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin anket sonuçlandı.

İstanbul'daki taksilerin tasarımı değişiyor. Megakentte hizmete girmesi planlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin anket sonuçlandı.

İBB'nin başlattığı ankete yüz bin kişi katılırken İmamoğlu da anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

İBB'nin başlattığı ankete yüz bin kişi katılırken İmamoğlu da anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında 2500 yeni taksinin de İstanbulluların hizmetinde olacağını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında 2500 yeni taksinin de İstanbulluların hizmetinde olacağını duyurdu.
twitter.com

Kazanan E şıkkındaki taksi olurken oyların yaklaşık otuz binini aldı.

Kazanan E şıkkındaki taksi olurken oyların yaklaşık otuz binini aldı.

Uygulama tabanlı yeni taksilerin kısa süre sonra İstanbul trafiğine çıkması bekleniyor.

Uygulama tabanlı yeni taksilerin kısa süre sonra İstanbul trafiğine çıkması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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