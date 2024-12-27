Ekrem İmamoğlu Anket Sonucunu Açıkladı: İstanbul'a Yeni Taksiler Geliyor

İstanbul'da yeni taksiler için yapılan anket sonuçlandı. İmamoğlu, anketin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, 2500 yeni taksi müjdesini de İstanbullulara verdi. Yüz bin İstanbullunun katıldığı ankette kazanan tasarım da paylaşıldı. 5 farklı tasarımı da paylaşan İmamoğlu 'Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu' dedi.