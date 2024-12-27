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RTÜK'ten Sözcü, Halk TV, Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Dizilerini Yayınlayan NOW'a Ceza Yağdı!

RTÜK'ten Sözcü, Halk TV, Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Dizilerini Yayınlayan NOW'a Ceza Yağdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 16:53

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yılın son toplantısında çeşitli kanallara yönelik yaptırım kararları aldı. Sözcü TV, Halk TV, Flash Haber ve Tele 1 gibi kanalların yayınları eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Dizilerdeki şiddet ve cinsellik içeren sahneler de RTÜK’ün radarına girdi. Şakir Paşa Ailesi ve Kızıl Goncalar dizileri nedeniyle yayıncı kanal NOW’a iki ayrı idari para cezası kesildi. Ayrıca Akit TV’nin Mehmet Ali Ağca’yı konuk ettiği program da ihlal gerekçesiyle yaptırım aldı.

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RTÜK yılın son toplantısında 10 izleme raporunu karara bağlayarak 6 farklı yayıncı hakkında müeyyide kararı aldı.

RTÜK yılın son toplantısında 10 izleme raporunu karara bağlayarak 6 farklı yayıncı hakkında müeyyide kararı aldı.

İşte alınan cezalar ve gerekçeleri:

SÖZCÜ TV:

SÖZCÜ TV:

Arena Programı: İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez’in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na yönelik açıklamaları ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a yönelik hakaretler nedeniyle yaptırım kararı alındı.

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AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’e ait olmayan bir ev üzerinden yapılan yayın nedeniyle ceza verildi. Halk TV’nin de aynı konuyu gerçek dışı bilgilerle ele alması nedeniyle yaptırım uygulandı.

TELE 1:

TELE 1:

Söz Bizde Programı: Miyase İlknur’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında kişilik haklarını zedeleyici ifadeleri yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi. Merdan Yanardağ’ın İsrail ile ilgili hükümet politikaları üzerine söylediği ifadeler nedeniyle ikinci bir ceza kararı alındı.

FLASH HABER:

FLASH HABER:

Türkiye’yi Suriye’de işgalci olarak nitelendiren bir konuk nedeniyle kanal hakkında yaptırım uygulandı.

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NOW:

NOW:

Şakir Paşa Ailesi: Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldığı sahneler gerekçe gösterilerek idari para cezası uygulandı.

Kızıl Goncalar Dizisi:

Kızıl Goncalar Dizisi:

Şiddet içerikli sahneler, “şiddeti özendirici yayın” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci bir para cezası getirildi.

AKİT TV:

AKİT TV:

Mehmet Ali Ağca’nın konuk olduğu “Kırmızı Masa” programında yayıncılık ilkeleri ihlalleri tespit edilerek idari para cezası kesildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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