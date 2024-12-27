RTÜK'ten Sözcü, Halk TV, Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Dizilerini Yayınlayan NOW'a Ceza Yağdı!
RTÜK'ten Sözcü, Halk TV, Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Dizilerini Yayınlayan NOW'a Ceza Yağdı!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yılın son toplantısında çeşitli kanallara yönelik yaptırım kararları aldı. Sözcü TV, Halk TV, Flash Haber ve Tele 1 gibi kanalların yayınları eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Dizilerdeki şiddet ve cinsellik içeren sahneler de RTÜK’ün radarına girdi. Şakir Paşa Ailesi ve Kızıl Goncalar dizileri nedeniyle yayıncı kanal NOW’a iki ayrı idari para cezası kesildi. Ayrıca Akit TV’nin Mehmet Ali Ağca’yı konuk ettiği program da ihlal gerekçesiyle yaptırım aldı.
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RTÜK yılın son toplantısında 10 izleme raporunu karara bağlayarak 6 farklı yayıncı hakkında müeyyide kararı aldı.
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SÖZCÜ TV:
Kara Propaganda Denildi
TELE 1:
FLASH HABER:
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NOW:
Kızıl Goncalar Dizisi:
AKİT TV:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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