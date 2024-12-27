Sağlık Ocaklarında Yeni Dönem: Aile Hekimleri Hastanelerden Röntgen ve Mamografi Talep Edebilecek!
Sağlık Ocaklarında Yeni Dönem: Aile Hekimleri Hastanelerden Röntgen ve Mamografi Talep Edebilecek!
Sağlık Bakanlığı dijital entegrasyon çalışmalarıyla sağlık hizmetlerinde devrim niteliğinde bir yenilik başlatıyor. Aile hekimleri 1 Ocak itibarıyla röntgen, mamografi gibi tetkikleri hastanelerden doğrudan talep edebilecek. Yeni sistemle INR ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikler de kolayca erişilebilir hale gelecek. Aile hekimleri için MHRS üzerinden özel hasta kontenjanları oluşturuldu. Sağlık hizmetlerinde hız ve erişim kolaylığı sağlayacak bu uygulama vatandaşların süreçlerini hızlandıracak.
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Sağlık Bakanlığı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyonu tamamladı.
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Bu yenilik sayesinde aile hekimlikleri ile hastaneler arasında dijital bağlantı kurulacak.
Sistem hastaların tetkik süreçlerinde bürokrasiyi azaltmayı ve daha hızlı sonuç almayı hedefliyor.
Özellikle INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkiklerin doğrudan talep edilebilmesi aile hekimlerinin hizmet kapasitesini artıracak.
Ayrıca aile hekimlerine yalnızca kendi hastalarına özel MHRS kontenjanları sağlanarak randevu erişiminde öncelik tanınacak.
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Bu gelişme sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hastalar için büyük bir avantaj sağlayacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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