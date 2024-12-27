Azerbaycan Uçağı Kazasında Dehşete Düşüren İddia: ''Rusya Hazar Denizi'ne Düşmesini İstedi''
Azerbaycan Uçağı Kazasında Dehşete Düşüren İddia: ''Rusya Hazar Denizi'ne Düşmesini İstedi''
Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının düşmesiyle ilgili şok edici iddialar ortaya atıldı. Rusya’nın uçağı Hazar Denizi’ne yönlendirdiği ve düşmesini amaçladığı öne sürülüyor. Uçağın GPS sistemi bloke edilirken, dikey sabitleyicisinde şarapnel hasarına rastlandı. Rusya yakıt tükenmesi tezini savunsa da enkazda yakıt izine rastlandı. Kara kutu incelemesi kazanın arkasındaki tüm detayları netleştirecek.
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Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili yeni bir iddia uluslararası arenada tartışma yarattı.
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Azerbaycan medyası uçağın rotasının kasıtlı olarak Hazar Denizi’ne yönlendirildiğini ve burada düşürülmek istendiğini ileri sürdü. İddiaya göre Rusya elektronik harp sistemleri ve hava savunma ateşiyle uçağın kontrolünü zayıflatarak denize düşmesini sağlamak istedi.
Amaç enkazın denizde kaybolarak delillerin yok edilmesiydi. Flightradar’ın verilerine göre uçak 75 dakika boyunca dengesiz bir şekilde irtifa ve hız kaybetti. GPS sistemine yapılan müdahaleler sonucunda uçak yanlış konum bilgileri gönderdi.
Enkaz görüntülerinde ise dikey dengeleyicide delikler bulundu ve bu hasarın bir patlama veya şarapnel parçalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Rus yetkililer ise kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını savunarak uçağın yakıtının bittiği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak uzmanlar yere çakılan uçağın patladığını ve yakıtın tamamen tükenmediğini belirtiyor.
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Kara kutunun incelenmesiyle uçağın düşmesine yol açan teknik ve dış müdahale detaylarının netleşmesi bekleniyor. Azerbaycan yetkilileri Rusya’nın sorumluluğunu kanıtlayacak yeni deliller bulduklarını belirtti.
Hazar Denizi’nde kaybolması hedeflenen uçağın Aktau’ya yönlendirilmesi kazanın karada meydana gelmesini sağladı. Bu gelişme olası bir manipülasyonu gözler önüne seriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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