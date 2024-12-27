Estetik Operasyon Kabusa Döndü: Dolgu Yaptırmak İsteyen Genç Adam Kör Oldu!
Estetik Operasyon Kabusa Döndü: Dolgu Yaptırmak İsteyen Genç Adam Kör Oldu!
İstanbul’da alın dolgusu yaptıran 25 yaşındaki Enes B., operasyon sonrası sol gözünü kaybetti. Göbek yağından alınan dolgunun yüzüne enjekte edilmesinin ardından görme yetisini kaybeden Enes B., doktor ve hastaneye tazminat davası açtı. Operasyonun aceleyle yapıldığı ve gereken özenin gösterilmediği iddia ediliyor. Hastane sorumluluk almazken, genç adam 1 milyon TL manevi tazminat talep etti.
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İstanbul’da alın bölgesindeki çöküntüler için özel bir hastanede dolgu yaptıran 25 yaşındaki Enes B., iddiaya göre estetik operasyon sonrası sol gözünün görme yetisini kaybetti.
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Doktor U.A.’nın göbek bölgesinden aldığı yağları yüzüne enjekte ettiği 35 dakikalık işlem sonrası görme kaybı yaşayan genç şikayetini hastaneye iletti.
Ancak hastane sorumluluk almayı reddetti ve kendisine onay formu imzalatılmak istendi. Enes B.’nin avukatı Selahattin Par tarafından Tüketici Mahkemesi’ne sunulan dilekçede doktorun özensiz ve aceleci bir şekilde işlem yaptığı, gerekli bilgilendirmeyi yapmadığı belirtildi.
Operasyonun ardından müdahale için başka bir göz hastanesine taksiyle gönderilen Enes B., burada yapılan işlemler sonrası da görme yetisini geri kazanamadı.
Büyük fiziksel ve psikolojik zarar gördüğünü belirten Enes B., 1 milyon TL manevi tazminat talep ediyor.
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Mahkeme süreci devam ederken mağdurun duruşmasından çıkan avukat Par, sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak, "Az önce bir duruşmadan çıktım. Güzellik uğruna anlına dolgu yaptıran bir müvekkilimiz maalesef kör oldu. Sizleri uyarıyorum değerli vatandaşlar! Saf güzellik için yüzünüze, gözünüze dolgu yaptırmayın. yaptıracaksanız da bildiğiniz, emin olduğunuz ve güvendiğiniz yerlere yaptırın." dedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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