Amca Salim Güran'dan Şok Eden Savunma: ''Jandarma Hakkında Soruşturma Açsınlar''
Amca Salim Güran'dan Şok Eden Savunma: ''Jandarma Hakkında Soruşturma Açsınlar''
8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşi bir cinayetle öldürülmesinin ardından devam eden davada tutuklu sanıklardan amca Salim Güran, medyayı ve kolluk kuvvetlerini suçladı. Diyarbakır’da görülen ikinci duruşmada Güran medyanın ailesine iftira attığını ve jandarma hakkında geniş çaplı bir soruşturma açılması gerektiğini söyledi. Baz raporlarının çelişkili olduğunu belirten Güran suçlamaları reddederek beraatini istedi. Dava kapsamında toplam 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
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Diyarbakır’da dere yatağında, çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili dava sürüyor.
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Amca Salim Güran’ın savunmasıyla başlayan ikinci duruşmada sanık olay günü tarlaya gittiğini ve jandarma ekiplerine bilgi verdiğini anlattı.
Baz raporlarının çelişkilerini eleştiren Güran “Beni aynı anda iki yerde gösteriyor. Ben aynı anda iki yerde olabilir miyim? Mümkün mü? Beni dere kenarında gösteriyor. Kabir azabı var. Nasıl hesap vereceksiniz.” dedi.
Kolluk kuvvetlerinin aileyi hedef aldığını söyleyen Güran yetkililere çağrıda bulunarak geniş çaplı bir soruşturma talep etti.
Güran, "Cumhurbaşkanına bütün parti başkanlıklarına sesleniyorum. Kolluk kuvvetlerine geniş çaplı soruşturma açsınlar. Ailemizden ne istiyorlar? Bu kötülük niye? Biz vatan haini miyiz?" diyerek duruma tepki gösterdi.
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Suçlamaları reddeden, ailece iftiraya maruz kaldıklarını söyleyen Güran "Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Herkes şov peşinde. Canımız gitti. Daha mezarına gitmedim.''
'' Herkesten rica ediyorum. Şov yapmayın, namusumuzla oynamayın.Yeğenimin ölümüyle yargılanıyorum. Benim ölümümdür. Kendinizi bizim yerimize koyun. Ailem hepsi perişan. Sosyal medya lütfen artık yeter. Beratımı istiyorum." dedi.
Gözaltı sürecinde ise jandarmanın DNA bulguları nedeniyle kendisini hedef gösterdiğini savundu. “Narin’in DNA’sı senin arabanda çıkmış dediler. Normaldir, çıkmasa şaşardım. Aile arabasıdır. Kusmuk, köpük, kan bulundu dediler.” diyen Güran, kendisinin medyanın önüne atıldığını iddia etti.
Nevzat Bahtiyar’ın itiraflarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Güran, “Bir medya bu kadar kötü olamaz. Beni neden yakaladılar. Beni yakalamasalar bu insan zaten itiraf edecekti” diyerek medyanın ve kolluk kuvvetlerinin hatalarına dikkat çekti.
Üfürükçü iddialarına da değinen Güran muhtarın ısrarıyla üfürükçüye gittiklerini ancak bu süreçte kolluk kuvvetlerinin de yanlarında olduğunu belirtti.
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Duruşmada 12 sanık için yargılama devam ederken 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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