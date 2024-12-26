Narin Güran Davasında Savcı Mütalaasını Verdi: "Tüm Sanıklar Suç Ortağı"
Narin Güran Davasında Savcı Mütalaasını Verdi: "Tüm Sanıklar Suç Ortağı"
Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında bugün ikinci duruşma yapılıyor. Mahkemede bugün sanıklar dinlendikten sonra savcı mütalaasını okudu. Daha önce mahkemeye sunduğu mütalaada değişiklik olmadığını söyleyen savcı, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran dahil herkesin suça ortak olduğunu söyledi. Savcılık, Narin’in annesi, ağabeyi, amcası ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin Güran, Diyarbakır’da uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili 12 kişi tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davada karar çıkması beklenen ikinci duruşma bugün başladı. Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği 4 sanık ve mahkeme tarafından zorla getirilme kararı verilen 3 kişi sorgulandı.
Sanık ve tanıkların dinlenmesi sonrasında savcılık mütalaasını yaptı.
Savcı, “Aile polisleri yanlış yönlendirdi. Sanıklar eylemlerini müşterek fail olarak işledi. Suçlular ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalı. Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı.” ifadelerini kullandı.
Savcılık, daha önce mahkemeye sunduğu 14 sayfalık mütalaada Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın