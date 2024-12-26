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Vekilime Latte Lazım! TBMM Menüsüne Americano ve Latte Eklenmesi Tartışmalara Sebep Oldu

Vekilime Latte Lazım! TBMM Menüsüne Americano ve Latte Eklenmesi Tartışmalara Sebep Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
26.12.2024 - 15:23 Son Güncelleme: 26.12.2024 - 15:34

Lokantasındaki menülerin ucuzluğuyla gündeme gelen TBMM, yeni bir tartışmaya sebep oldu. Vekillerin talebiyle çay ocaklarına latte, americano ve filtre kahve gibi ürünler eklendi. Asgari ücret tartışmalarının ardından yaşanan bu gelişme sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Detaylar haberimizde 👇

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Lokantasındaki menü fiyatlarının ucuz olmasıyla gündemden düşmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kez vekillerin hizmetine girecek yeni bir uygulamayla gündemde.

Lokantasındaki menü fiyatlarının ucuz olmasıyla gündemden düşmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kez vekillerin hizmetine girecek yeni bir uygulamayla gündemde.

Vekillerin talepleri üzerine Meclis'te bulunan çay ocağına latte, americano ve filtre kahve içecekleri eklendi.

Vekillerin talepleri üzerine Meclis'te bulunan çay ocağına latte, americano ve filtre kahve içecekleri eklendi.

Asgari ücret tartışmalarının ardından yaşanan bu gelişme, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere sebep oldu.

Asgari ücret tartışmalarının ardından yaşanan bu gelişme, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere sebep oldu.

Tepkilerden bazıları şöyle 👇

Tepkilerden bazıları şöyle 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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