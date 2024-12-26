Vekilime Latte Lazım! TBMM Menüsüne Americano ve Latte Eklenmesi Tartışmalara Sebep Oldu

Lokantasındaki menülerin ucuzluğuyla gündeme gelen TBMM, yeni bir tartışmaya sebep oldu. Vekillerin talebiyle çay ocaklarına latte, americano ve filtre kahve gibi ürünler eklendi. Asgari ücret tartışmalarının ardından yaşanan bu gelişme sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Detaylar haberimizde 👇