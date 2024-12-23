Narin Güran Davası: 2 Kişi İçin Mahkemeye Zorla Getirilme Kararı!
Narin Güran Davası: 2 Kişi İçin Mahkemeye Zorla Getirilme Kararı!
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın davasında ikinci duruşma 26 Aralık’ta yapılacak. Duruşma günü yaklaşırken cinayet davası ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Mahkeme, Narin’in amcası Erhan Güran ve köyde çobanlık yapan Ahmet A.’nın duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca dava dosyasına giren Güran ailesinin yaptığı “aile toplantısı” görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi görevlendirilmeye karar verildi.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti ile 12 kişi tutuklanmıştı. Savcılık, tutuklanan Narin’in annesi, ağabeyi, amcası ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.
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Narin Güran cinayeti ile ilgili davanın ikinci duruşması 26 Aralık’ta yapılacak. Mahkeme, Narin amcası olan Erhan Güven ve köyde çobanlık yapan Ahmet A.’nın zorla duruşmaya getirilmesine karar verdi.
Ayrıca olayla ilgili tutuklu bulunan ve ilk duruşmada “Tanıklık yapmak istemiyorum” diyen 15 yaşındaki R.A. için de cezaevine celp yazısı gönderildi ve R.A.’nın duruşma günü mahkemede hazır edilmesi istendi.
Amca Erhan Güven’in, görüntüleri ortaya çıkan “aile meclisi” toplantısında köyde çobanlık yapan Ahmet A.’ya baskı yaptığı ortaya çıkmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Benim teorim şu ; Narin'e ağbisi bişey yaptı ve anne de olayı gizlemek için amcayı yardıma çağırdı ya da onlar onun evine gitti. Bütün olayı Nevzat'a kitleme... Devamını Gör
Ağızlarının ortasına iki tane çakıp itiraf alamadınız yaaa uğraşıp duruyorsunuz. Hümanistler yüzünden baskı yapılamaz oldu tabi siz de haklısınız.
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