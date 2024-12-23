Narin Güran Davası: 2 Kişi İçin Mahkemeye Zorla Getirilme Kararı!

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın davasında ikinci duruşma 26 Aralık’ta yapılacak. Duruşma günü yaklaşırken cinayet davası ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Mahkeme, Narin’in amcası Erhan Güran ve köyde çobanlık yapan Ahmet A.’nın duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca dava dosyasına giren Güran ailesinin yaptığı “aile toplantısı” görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi görevlendirilmeye karar verildi.