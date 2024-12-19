Narin Babası Arif Güran Canlı Yayında: Ailesine Böyle Sahip Çıktı
Narin Babası Arif Güran Canlı Yayında: Ailesine Böyle Sahip Çıktı
Diyarbakır’da korkunç şekilde cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran’ın annesi, ağabeyi, amcası ve Nevzat Bahtiyar hakkında savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti. Davanın yeni duruşması bu ay sonunda yapılacakken, Narin’in babası bugün canlı yayına katıldı. Tutuklu bulunan eşi, oğlu ve kardeşine sahip çıkan Arif Güran gözyaşlarını da tutamadı.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti sonrasında 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında bulunanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar için savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti.
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Narin Güran cinayeti ile ilgili görülen davanın ikinci duruşması 26 Aralık’ta yapılacak.
Duruşma öncesi Narin’in babası Arif Güran Beyaz TV’de Esra Ezmeci’nin programına konuk oldu.
Baba Güran, eşi, oğlu ve kardeşine sahip çıktı. Ayrıca Arif Güran’ın gözyaşlarını da tutamadığını görüldü.
İşte canlı yayında Arif Güran’ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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