Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme: Tutuklu Salim Güran’ın Telefonundaki Adımsayar Uygulaması İncelendi
Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme: Tutuklu Salim Güran’ın Telefonundaki Adımsayar Uygulaması İncelendi
Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran’ın davasında ikinci duruşma 26 Aralık’ta yapılacak. Savcılık, Narin’in annesi, ağabeyi, amcası ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Amca Salim Güran’ın avukatının talebi üzerine adli emanette bulunan cep telefonu yeniden incelendi. Yapılan incelemede, Salim Güran’ın cinayet saati olarak kabul edilen 15.00 ila 16.00 saatleri arasında 45 adım attığı tespit edildi. Cep telefonu incelemesi ile ilgili hazırlanan tutanak dava dosyasına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 yaşındaki Narin Güran cinayeti sebebiyle yargılanan 12 kişi 26 Aralık’ta yeniden hakim karşısında çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NTV’de yer alan habere göre, cinayeti organize ettiği iddia edilen amca Salim Güran’ın avukatının talebi üzerine cep telefonunda bulunan adımsayar uygulaması yeniden incelenedi.
İncelemede, cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında Salim Güran'ın telefonundaki adımsayar uygulamasının 45 adım kaydettiği belirlendi. Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, adımsayar uygulamasındaki verilere göre daraltmış baz raporunda yer alan hareketlerin 45 adımda yapılamayacağını öne sürdü.
Dava dosyasına da giren tutanakta adımlara ilişkin ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtilerek "12.00-13 arası 450 adım, 13.00-14.00 arası 533 adım, 14.00-15.00 arası 266 adım, 15.00-16.00 arası 45 adım, 16.00-17.00 arası 949 adım, 17.00-18.00 arası 804 adım, 18.00-19.00 arası 430 adım, 19.00-20.00 arası 2310 adım, 20.00-21.00 arası 1049 adım, 21.00-22.00 arası 1702 adım, 22.00-23.00 arası 883 adım, 23.00-24.00 arası 523 adım atıldığına ilişkin kaydın bulunduğu görülmüş, inceleme sonrası uygulama ve telefon kapatılarak iş bu tutanak tutulmuştur." denildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın