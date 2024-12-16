Narin Güran Davasının Seyrini Değiştirecek Mesajlar Ortaya Çıktı: Salim Güran'ın Mesajları Geri Getirildi

Bu çözümler de Jandarma Siber Suçlar Şubesi tarafından mahkemeye gönderilerek dava dosyasına eklendi. Whatsapp grubuna ekli olan tutuklu ağabey Enes Güran’ın köyde arama çalışmalarını yürüten askerlerin hangi yöne gidecekleri ve evlerde arama yapabileceklerine dair bilgi aldıktan sonra gruba, “Bunu okuyun, acil okuyun” mesajı göndererek uyarıda bulunduğu, ardından gruba ekli olan akrabaları Günay Mehmetoğlu’nun da, Enes’in yazdığı mesajın altına, “Evlerin hepsi aranacak. Silahlarınız varsa kadınlar üstlerine alsınlar. Silahlarınızı güvenceye alın” diyerek uyarıda bulunduğu görülüyor. Enes’in yazıp daha sonra sildiği bir mesajın altına ise, “Enes bu geçen günün. Asılsız bir şey inanma yeğenim” diye başka bir mesaj yazıldığı tespit edildi.