Narin Güran Davasının Seyrini Değiştirecek Mesajlar Ortaya Çıktı: Salim Güran'ın Mesajları Geri Getirildi
Narin Güran Davasının Seyrini Değiştirecek Mesajlar Ortaya Çıktı: Salim Güran'ın Mesajları Geri Getirildi
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın katili henüz bulunamazken soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklanan amca Salim Güran’ın el konulan cep telefonunun geriye dönük hafızası incelendi. Aile grubundaki mesajlara da ulaşıldı.
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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni köyün yakınlarındaki Eğertutmaz deresinde çuval içinde bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması 26 Aralık’ta görülecek.
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İkinci duruşmada mahkemenin kararını açıklaması beklenirken, amca Salim Güran'ın gözaltına alındıktan sonra el konulan cep telefonunun imaj bilgileri, silinen geriye dönük kayıtlarla ilgili yapılan çözümler de Jandarma tarafından mahkemeye gönderildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, incelenen telefon imajında, Salim Güran’ın sildiği bazı Whatsapp aramaları İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çözümlendi.
Narin’in kaybolduğu günlerde ilk günlerde amca Salim Güran’ın çelişki yaşanmaması için kendi çocukları başta olmak üzere yaşı küçük tüm yeğenlerini nasıl ve ne şekilde ifade vermeleri gerektiği yönünde yönlendirdiği, özellikle de saat ve zaman dilimi konusunda sıkı sıkıya tembihlediği ortaya çıktı.
Yine Narin Güran'ın kaybolduğu günlerde amca Salim Güran tarafından kurulan ve tüm aile bireylerinin eklendiği Whatsapp grubundaki yazışmalar da telefon imaj içerikleriyle deşifre edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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