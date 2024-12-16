Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye Kötü Haber Geldi

Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. 3 puanın sevincini yaşayan Fenerbahçe'nin canı sakatlıklarla sıkıldı. Livakovic ve Becao'nun sakatlıklarıyla sarsılan sarı lacivertlilerde Becao'yla ilgili ilk açıklamayı Mourinho yapmıştı. Mou, 'Sezonu kapattı' derken Sports Digitale de özel bir habere imza attı. Becao'nun durumu beklenenden ciddi olduğu iddia edildi.