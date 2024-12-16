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Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye Kötü Haber Geldi

Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye Kötü Haber Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.12.2024 - 12:31

Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. 3 puanın sevincini yaşayan Fenerbahçe'nin canı sakatlıklarla sıkıldı. Livakovic ve Becao'nun sakatlıklarıyla sarsılan sarı lacivertlilerde Becao'yla ilgili ilk açıklamayı Mourinho yapmıştı. Mou, 'Sezonu kapattı' derken Sports Digitale de özel bir habere imza attı. Becao'nun durumu beklenenden ciddi olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Başakşehir maçında sakatlanmış ve Mourinho ilk açıklamasında "Sezonu kapattı" diye duyurmuştu.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Başakşehir maçında sakatlanmış ve Mourinho ilk açıklamasında "Sezonu kapattı" diye duyurmuştu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale üzerinden Becao'nun durumuyla ilgili özel bir habere imza attı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale üzerinden Becao'nun durumuyla ilgili özel bir habere imza attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rodrigo Becao, 6-8 ay aralığında sahalardan uzak kalacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rodrigo Becao, 6-8 ay aralığında sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Rodrigo Becao, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Rodrigo Becao, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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nevertheless

gelmiş geçmiş olsun

Ern

Barış Alper le dalga geçenlere ilahi cevap geldi

Dzyn

Fenerbahçe satacaktı transfer döneminde lan samet bir hata yaptın hem kendini hem adamı da yaktın.