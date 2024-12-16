Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye Kötü Haber Geldi
Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye Kötü Haber Geldi
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. 3 puanın sevincini yaşayan Fenerbahçe'nin canı sakatlıklarla sıkıldı. Livakovic ve Becao'nun sakatlıklarıyla sarsılan sarı lacivertlilerde Becao'yla ilgili ilk açıklamayı Mourinho yapmıştı. Mou, 'Sezonu kapattı' derken Sports Digitale de özel bir habere imza attı. Becao'nun durumu beklenenden ciddi olduğu iddia edildi.
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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Başakşehir maçında sakatlanmış ve Mourinho ilk açıklamasında "Sezonu kapattı" diye duyurmuştu.
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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale üzerinden Becao'nun durumuyla ilgili özel bir habere imza attı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rodrigo Becao, 6-8 ay aralığında sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Rodrigo Becao, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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gelmiş geçmiş olsun
Barış Alper le dalga geçenlere ilahi cevap geldi
Fenerbahçe satacaktı transfer döneminde lan samet bir hata yaptın hem kendini hem adamı da yaktın.