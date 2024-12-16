Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Yusuf Akçiçek'e Büyük Övgüler
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Yusuf Akçiçek'e Büyük Övgüler
Fenerbahçe'nin son dönemde A takımda süre almaya başlayan isimlerinden Yusuf Akçiçek oldukça dikkat çekiyor. Jose Mourinho'nun süre vermeye gayret gösterdiği isim aldığı sürenin hakkını vermeye çalışıyor. Başakşehir'i 3-1 yendikleri maçın basın toplantısında Mourinho, Yusuf'a değinerek övgüler dizdi. Genç oyuncunun kalitesinden bahseden Mourinho, Yusuf'un dev kulüplerde oynayabileceğini dile getirdi. Mourinho, 'genç oyuncu oynatmaktan çekinmiyorum' dedi.
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Fenerbahçe'nin son dönemlerde altyapıdan A takıma çıkan isimlerinden en dikkat çekicisi Yusuf Akçiçek oldu.
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Mourinho'nun gelişimini yakından takip ettiği Yusuf'la ilgili söylediği sözler ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
Mourinho, "Genç oyuncuları oynatmakla ilgili bir sıkıntım yok. Türkiye'de, özellikle Fenerbahçe'de baskı çok fazla. Ben Real Madrid'de de olsam Yusuf Akçiçek'i oynatırdım" dedi.
Mourinho sözlerini, "18 yaşındaki Varane'ı oynattığım gibi. Manchester United'da olsam yine Yusuf'u oynatırdım, tıpkı McTominay'ı oynattığım gibi" diyerek sürdürdü.
Mourinho sözlerini "Oyuncu mental olarak da bu baskıyla baş etmek için hazır. Bir problem görmüyorum." diyerek noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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