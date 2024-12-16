Hafta Sonu Avrupa'nın Dev Kulüpleri Liglerinde Tel Tel Döküldü
Hafta Sonu Avrupa'nın Dev Kulüpleri Liglerinde Tel Tel Döküldü
Futbol dünyasında her hafta sonu adeta bir karnaval yaşanıyor. Özellikle Avrupa kıtasında çeşitli ülkelerden ligleri takip etmek büyük bir zevk. Ama bu sefer favorilerin kazandığı hafta sonlarından farklı bir hafta sonu yaşadık. Daha güçsüz takımların ezici galibiyetleri, çaldığı puanlar derken hafta sonu bir anda daha farklı bir renge büründü. Avrupa'nın dev liglerinde devlere liglerinini 'Anadolu takımları' bu hafta sonu adeta ayar verdi!
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Bu hafta sonu devlerin puan kayıplarıyla geçilirken en yakından takip ettiğimiz takım ise Real Madrid oldu. Arda Güler'in iki asist yaptığı maçta Real Madrid, Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.
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Liderlik fırsatını tepen Real Madrid'e en büyük destek lider Barcelona'dan geldi. Barça evinde Leganes'e 1-0 yenildi ve Leganes kulüp tarihine geçecek bir galibiyet aldı.
Premier Lig'de de zirve karıştı. Liverpool erken dakikalarda on kişi kalarak Arsenal'i heveslendirdi. ama Arsenal evinde Everton'la 0-0 berabere kaldı, Liverpool da on kişi olmasına rağmen Fulham'la 2-2 berabere kaldı.
Uykuları kaçan, yemeden içmeden kesilen Pep Guardiola'ya bir darbe de derbide geldi. 1-0 öne geçtiği maçta City, evinde Manchester United'a 2-1 yenildi.
Kaybedenler kulübüne Bundesliga'nın "sahibi" gibi takılan ama Leverkusen nedeniyle koltuğu sarsılan Bayern de katıldı. Bayern Münih deplasmanda Mainz'a 2-1 yenildi.
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Bu hafta üzülenler arasında Kenan Yıldız da vardı. Juventus evinde lig sonuncusu Venezia'yla 2-2 berabera kaldı.
Bir sürpriz de Hollanda'dan geldi. Lider PSV deplasmanda ligin orta sıra takımlarından Heerenveen'e 1-0 mağlup oldu.
Portekiz'de de Kerem ve Orkun'la üzüldük. Kerem asist yapsa da Benfica deplasmanda AVS ile 1-1 berabere kalmaktan kurtulamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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