Hafta Sonu Avrupa'nın Dev Kulüpleri Liglerinde Tel Tel Döküldü

Futbol dünyasında her hafta sonu adeta bir karnaval yaşanıyor. Özellikle Avrupa kıtasında çeşitli ülkelerden ligleri takip etmek büyük bir zevk. Ama bu sefer favorilerin kazandığı hafta sonlarından farklı bir hafta sonu yaşadık. Daha güçsüz takımların ezici galibiyetleri, çaldığı puanlar derken hafta sonu bir anda daha farklı bir renge büründü. Avrupa'nın dev liglerinde devlere liglerinini 'Anadolu takımları' bu hafta sonu adeta ayar verdi!