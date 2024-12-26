"Müstehcenlik" Tutuklaması: Sosyal Medyada Görüntülerini Paylaşan Kadın Tutuklandı
"Müstehcenlik" Tutuklaması: Sosyal Medyada Görüntülerini Paylaşan Kadın Tutuklandı
Sosyal medyada görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle Gönül G. isimli kadın gözaltına alınmıştı. Daha önce poliste 7 ayrı suç kaydı bulunan Gönül G., ”müstehcenlik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gönül G.’nin, Twitter üzerinde müstehcen görüntülerinin reklamını yaptığı da iddia edildi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine İstanbul’da yaşayan Gönül G. isimli kadını gözaltına aldı.
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7 suç kaydı olduğu belirlenen kadın 'Müstehcenlik' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Gönül S.'nin canlı video paylaşım siteleri üzerinden yayın açarak ürettiği içerikleri para karşılığı sattığı da belirlendi.
Müstehcen içerikleri sosyal medya platformu X üzerinden tüm kullanıcılara açık olarak yayınladığı öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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