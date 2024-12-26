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İngiliz Basınından Beşar Esad'ın Eşi Esma Esad İddiası: “Lösemi Olan Esma Esad Ölmek Üzere”

İngiliz Basınından Beşar Esad'ın Eşi Esma Esad İddiası: “Lösemi Olan Esma Esad Ölmek Üzere”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.12.2024 - 12:58

Suriye’de yaşanan olaylar öncesinden ülkeden ayrılarak Rusya'ya giden Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın sağlık durumu İngiliz basınında gündem oldu. İngiliz basınında yer alan bir haberde, geçtiğimiz Mayıs ayında lösemiye (kan kanseri) yakalanan Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın durumunun kötü olduğu, hayatta kalma ihtimalinin yüzde 50 oranında olduğu belirtildi. 

Geçtiğimiz günlerde de Esma Esad’ın Beşar Esad’dan boşanmak istediği iddia edilmiş, sonrasında bu iddia Kremlin tarafından özel olarak yalanlanmıştı.

Esma Esad, 2018 yılında meme kanserine yakalanmış, 2019 yılında kanseri yendiğini duyurmuştu. 

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Suriye'nin devrik rejim lideri sürgündeki Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, boşanmak istediği iddialarının ardından sağlık durumuyla gündeme geldi.

Suriye'nin devrik rejim lideri sürgündeki Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, boşanmak istediği iddialarının ardından sağlık durumuyla gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan bir haberde, Mayıs ayında teşhis konulan ve tedavi gören Esad’ın yeniden lösemiye yakalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan bir haberde, Mayıs ayında teşhis konulan ve tedavi gören Esad’ın yeniden lösemiye yakalandığı belirtildi.

Habere göre doktorlar, hastalığı ağır geçiren Esad’ın yaşama şansının yüzde 50 olduğunu açıkladı. Basına konuşan başka bir kaynak ise Esad’ın eşinin ölmek üzere olduğunu ifade etti.

Habere göre doktorlar, hastalığı ağır geçiren Esad’ın yaşama şansının yüzde 50 olduğunu açıkladı. Basına konuşan başka bir kaynak ise Esad’ın eşinin ölmek üzere olduğunu ifade etti.

Haberde, Esma Esad’ın rejimin devrilmesinin ardından sığındıkları Rusya’nın başkenti Moskova’da tecrit altında tutulduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Esad’ın tedavi görmek için devrimden daha önce Rusya’ya gittiği öne sürüldü.

Haberde, Esma Esad’ın rejimin devrilmesinin ardından sığındıkları Rusya’nın başkenti Moskova’da tecrit altında tutulduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Esad’ın tedavi görmek için devrimden daha önce Rusya’ya gittiği öne sürüldü.

Esma Esad'a 2018'de ise meme kanseri teşhisi konulmuş, Esad'ın kanseri Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.

Esma Esad'a 2018'de ise meme kanseri teşhisi konulmuş, Esad'ın kanseri Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı.
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Boşanmak istediği iddiası

Boşanmak istediği iddiası

Esma Esad'ın Moskova'daki yaşantısından memnun olmadığı ve boşanma davası açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Esma Esad'ın Rusya'da bir mahkemeye başvurduğu ve Moskova'dan ayrılmak için özel izin talep ettiği öne sürülmüştü. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Esma Esad'ın boşanmak istediğine ilişkin haberlerin “gerçeklerle örtüşmediğini” ifade etmişti.

Londra doğumlu İngiltere-Suriye çifte vatandaşı Esma Esad, 2000'de 25 yaşındayken Suriye'ye taşınmış ve Beşar Esad ile evlenmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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