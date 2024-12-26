Migren Hastalarına "Erbain Soğuğu" Uyarısı: "Ağrılar Daha da Kötüleşebilir"
Migren Hastalarına "Erbain Soğuğu" Uyarısı: "Ağrılar Daha da Kötüleşebilir"
Türkiye, “Erbain Soğuğu” denilen kış aylarının en sert dönemlerinden birine girdi. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların hızla düşeceğini ve kar yağışlarının etkili olabileceğini belirtiyor. Prof. Dr. Talip Asil, soğuk hava sebebiyle migren ağrılarının kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Dr. Asil, migren ağrılarının azaltılması için yapılaması gerekenleri de sıraladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, barometrik basınç değişikliklerinin sinüsler arasında basınç oluşumuna neden olarak kimyasal dengesizlikler yarattığını belirterek, bu durumun migreni ve diğer baş ağrılarını kötüleştirebildiğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Erbain soğuğu" olarak bilinen, kış aylarının en sert dönemlerinden birine girecek Türkiye’de, birçok kentten kar yağışı etkili olacak.
Bu tür hava değişimlerinin baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini artırabileceğini ifade eden Asil, "Barometrik basınç değişiklikleri, sinüsler arasında basınç oluşumuna neden olarak kimyasal dengesizlikler yaratır. Bu da migreni ve diğer baş ağrılarını kötüleştirebilir. Soğuk hava, kaslarınızın gerginleşmesine neden olur. Boyun ve omuz kaslarınızdaki gerginlik, gerilim tipi baş ağrılarına zemin hazırlar." açıklamasını yaptı.
Baş ağrılarının önlenmesi için bireylerin çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmaları gerektiğini bildiren Asil, migreni tetikleyen hava koşullarından korunmak için, kişilerin güneş ışığından kaçınmaları, ortamlarını nemlendirici cihazlarla desteklemeleri ve baş ağrıları konusunda uzmanlardan tavsiye almaları gerektiğini aktardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın