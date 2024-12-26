Estetik Ameliyatı Sonrasında Hayatını Kaybetmişti: Neşe Özkan’ın Mezarı Açıladı
Estetik Ameliyatı Sonrasında Hayatını Kaybetmişti: Neşe Özkan’ın Mezarı Açıladı
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, özel bir hastanede geçirdiği estetik ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmişti. Özkan’ın eşi, ameliyatı yapan hasteneyi suçlayarak eşinin ölümünde ihmal olduğunu iddia etmişti. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Neşe Özkan’ın mezarı açılarak otopsi işlemi gerçekleştirildi. Neşe Özkan, işlemlerinin ardından yeniden toprağa verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki çocuk annesi Neşe Özkan, katıldığı bir televizyon programıyla adını duyurmuş ve sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla popüler olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastanede 5 saat süren estetik ameliyatı geçiren Neşe Özkan, sonrasında nefes darlığı çekince yoğun bakıma alınmış ve hayatını kaybetmişti.
Neşe Özkan’ın polis memur olan eşi İskender Özkan, ameliyat öncesinde tetkiklerin eksik yapıldığını söyleyerek eşinin ölümünde hastanenin hatası olduğunu iddia etmişti.
Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Bursa’da toprağa verilen Neşe Özkan’ın mezarı açılarak otopsi işlemi uygulandı. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından, bugün yeniden defnedildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın