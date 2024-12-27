Sosyal Medya Fenomenlerine Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında 4 Kişi Firari
Sosyal Medya Fenomenlerine Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında 4 Kişi Firari
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/yasa...
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen yüksek takipçili hesaplara yönelik operasyon düzenledi. Ekol TV’de yer alan habere göre; Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin firari olduğu bildirildi.
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan sanal devriye çalışmaları sırasında, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında, yüksek takipçili fenomenlerin yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaptığı belirlendi.
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Tespit edilen hesap sahiplerine yönelik 27 Aralık 2024 günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
İstanbul'da yapılan operasyonlarda 7 kişi hedef alındı. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin firari olduğu açıklandı. Gözaltına alınan isimler Elanur Bulut, Salim Çato ve Zeynep Buse Korkmaz olarak açıklandı. Firarda olan isimler ise Buse Plan, Okan Serbes, Tuna Yurdakul.
Gözaltına alınan şüphelilerin gün içinde Çağlayan Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi. Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerin sıkı şekilde denetlendiğini belirtti. Bu operasyonlar, yasa dışı bahis reklamlarının önlenmesine yönelik yürütülen kararlı çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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