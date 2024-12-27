Fatih Altaylı Balıkçıların Kıyıya Yakın Avlanmasına Tepki Gösterdi: ''İşin Cılkı Çıktı''
Fatih Altaylı Balıkçıların Kıyıya Yakın Avlanmasına Tepki Gösterdi: ''İşin Cılkı Çıktı''
Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile balıkçıların karaya yakın avlanmasına sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği standartlarına göre sığ sularda avlanmanın yasak olduğunu vurgulayan Altaylı, bu durumu “katliam” olarak nitelendirdi. Boğaz’daki balıkların göç yollarının kesildiğine dikkat çeken Altaylı yetkililerin sessizliğini eleştirdi. “Bakanlık ve sahil güvenlik bu rezaleti izlemekle yetiniyor” diyen Altaylı sürdürülebilir balıkçılık için önlem alınması çağrısında bulundu. Sosyal medyada Altaylı’nın bu çıkışı büyük yankı uyandırdı.
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Gazeteci Fatih Altaylı X hesabından yaptığı paylaşımda balıkçıların karaya yakın avlanmasına isyan etti.
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Altaylı paylaştığı bir video ile Boğaz’da balıkçı teknelerinin kıyıya çok yakın bir şekilde avlandığını gözler önüne serdi.
Avrupa Birliği’nde ve medeni ülkelerde 50 metreden daha sığ sularda avlanmanın yasak olduğunu belirten Altaylı, “Balıkların göç yolu Boğaz’ı kesip avlanmak katliamdır. Sonra balık bitti diye ağlarlar” ifadelerini kullandı.
Yetkilileri göreve çağıran Altaylı “Bakanlık ve sahil güvenlik bu rezaleti izliyor” diyerek sert eleştirilerde bulundu.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşım sürdürülebilir balıkçılık ve doğanın korunması konusunda tekrar tartışmaları alevlendirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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