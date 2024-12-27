Uzmanından Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Uyarısı: İlk 24 Saat Çok Önemli!
Uzmanından Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Uyarısı: İlk 24 Saat Çok Önemli!
Yılbaşı öncesi sahte alkol tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, kritik uyarılarda bulundu. Metanol tüketimi görme kaybından ölüme kadar pek çok ciddi soruna yol açabiliyor. Sahte içkide kullanılan metanolün etkilerinin tüketimden 24 saat sonra ortaya çıkabileceği belirtildi. Sahte alkol tüketiminin ardından ilk 24 saat içinde tedaviye başlanması hayati önem taşıyor. Uzmanlar sahte içkiden şüphelenilmesi halinde hızla sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.
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Yılbaşı öncesi sahte alkol kaynaklı zehirlenmelere karşı uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Özellikle sahte içkide kullanılan metanolün tüketildikten 24 saat sonra bile ölümcül etkiler gösterebileceği belirtildi.
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Farmakolog Prof. Dr. Coşkun Usta sahte alkol tüketiminin organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.
Yeni yıl öncesi sahte alkol tehlikesine karşı dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Coşkun Usta sahte içkide kullanılan metanolün insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini söyledi.
Hem metanol hem de etanolün renksiz ve kokusuz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Usta, “Satın alınan içkinin sahte olup olmadığını tüketirken anlamak mümkün değil. Metanol, tüketildikten sonra 10 dakika içinde kana karışır ve vücuttan atılamaz. Karaciğerde formik aside dönüşerek zehirlenmeye yol açar” dedi.
Metanol zehirlenmesinde ilk 24 saatin kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Usta, “Kanda 20 miligramın üzerine çıkan metanol, 24 saat sonra görme kaybı, bilinç kaybı ve solunum etkilenmesine neden olabilir. 10 mililitre tüketimle zehirlenme başlar, 30 mililitre ile ölüm kaçınılmaz olur” açıklamasını yaptı.
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Sahte alkol tüketiminin ardından 24 saate kadar herhangi bir belirti görülmeyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Usta bu durumun tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini belirtti.
Usta şüphe halinde hızla sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurgulayarak, “Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 numaralı hattı aranmalı. Fiyatı yüksek ve her hastanede bulunmayan ilaçlar gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedaviye başlanabilir” dedi.
Uzmanlar vatandaşları yalnızca güvenilir kaynaklardan alkol satın almaları konusunda uyarıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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