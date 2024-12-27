"Kokain Değil Pudra Şekeriydi” Diyen Kürşat Ayvatoğlu Beraat Ettikten Sonra Dualı Paylaşım Yaptı

2021 yılında lüks otomobil içinde kokain kullandığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan ancak bunun pudra şekeri olduğunu iddia eden AK Parti Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Kamuoyunda ‘pudra şekeri’ olarak bilinen davada karar çıktı. Kürşat Ayvatoğlu beraat ettirildi.