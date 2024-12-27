"Kokain Değil Pudra Şekeriydi” Diyen Kürşat Ayvatoğlu Beraat Ettikten Sonra Dualı Paylaşım Yaptı
"Kokain Değil Pudra Şekeriydi” Diyen Kürşat Ayvatoğlu Beraat Ettikten Sonra Dualı Paylaşım Yaptı
2021 yılında lüks otomobil içinde kokain kullandığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan ancak bunun pudra şekeri olduğunu iddia eden AK Parti Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Kamuoyunda ‘pudra şekeri’ olarak bilinen davada karar çıktı. Kürşat Ayvatoğlu beraat ettirildi.
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2021 yılında lüks otomobil içinde kokain kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayılan AK Parti Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu, günlerce konuşulmuştu.
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Ayvatoğlu, kendisini “Kokain değil pudra şekeriydi” sözleriyle savunmuştu. Kamuoyunda ‘pudra şekeri’ davası olarak bilinen davada karar çıktı.
Taşköprü Postası'nda yer alan habere göre Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla Ayvatoğlu ve 5 sanık beraat etti.
Öte yandan Ayvatoğlu, beraat ettikten sonra Instagram hesabından dualı bir paylaşım yaptı. ‘Pudra şekerci’ Ayvatoğlu paylaşımına “Elhamdülillah; olan, olmayan ve olacak olan her şeye” notunu düştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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