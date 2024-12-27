Halı Sahada Savcıya Küfür Etti, 5 Ay Hapis Cezası Aldı

Şirketlerin ya da kurumların halı saha maçı organizasyonları eğlence amaçlı yapılsa da her zaman aynı sonuçları doğurmuyor. 2023 yılında oynan bir halı saha maçının yankıları ise hala sürüyor. Bürokrasiyi yakından ilgilendiren halı saha maçının sonucu hapisle bitti. Samsun'da adliye ve askeri personel ile avukatların halı saha maçında bir faul pozisyonu nedeniyle bir uzman çavuşla bazı savcılar arasında tartışma mahkemeye taşındı. İşte halı saha maçına dair detaylar...

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