Halı Sahada Savcıya Küfür Etti, 5 Ay Hapis Cezası Aldı
Halı Sahada Savcıya Küfür Etti, 5 Ay Hapis Cezası Aldı
Şirketlerin ya da kurumların halı saha maçı organizasyonları eğlence amaçlı yapılsa da her zaman aynı sonuçları doğurmuyor. 2023 yılında oynan bir halı saha maçının yankıları ise hala sürüyor. Bürokrasiyi yakından ilgilendiren halı saha maçının sonucu hapisle bitti. Samsun'da adliye ve askeri personel ile avukatların halı saha maçında bir faul pozisyonu nedeniyle bir uzman çavuşla bazı savcılar arasında tartışma mahkemeye taşındı. İşte halı saha maçına dair detaylar...
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Mahkeme koridorları 2023 yılında Samsun'da oynanan bir halı saha maçını konuşuyor. Halı sahada edilen küfür hapisle noktalandı.
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Samsun'da, adliye ve askeri personel ile avukatların katıldığı halı saha maçında, bir faul pozisyonu nedeniyle bir uzman çavuş ile bazı savcılar arasında tartışma yaşandı.
Savcılar 'tehdit' edildikleri ve küfür edildiği gerekçesiyle uzman çavuşu gözaltına aldırdı.
Aykan D. (26) yaptıkları halı saha maçında tartıştığı 2 savcıyı tehdit edip, hakarette bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıld
2 savcıyı tehdit edip, hakarette bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Aykan D. iki savcıyı, takım arkadaşlarının ifadesini etkilediği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etmek istemişti ancak izin çıkmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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